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《机动战士高达NT》发布会粉丝大玩情怀

导演携主创齐聚 郭帆饶晓志导演惊喜助阵

2019-06-12 09:22:26 来源：Mtime时光网

《机动战士高达NT》举办中国定档发布会，电影导演吉沢俊一、编剧福井晴敏、制片人小形尚弘、声优松浦爱弓齐亮相，《流浪地球》导演郭帆和《无名之辈》导演饶晓志两位“超级粉丝”惊喜助阵。
       

《机动战士高达NT》定档预告

时光网讯 6月11日，日本国民动画IP高达系列——剧场版《机动战士高达NT》，在北京举行定档发布会，该片将于7月12日正式与中国观众见面。电影导演吉沢俊一、编剧福井晴敏、制片人小形尚弘、声优松浦爱弓也与粉丝们分享了《机动战士高达NT》戏内戏外的故事，当天还有中日电影出品、发行方代表集体亮相。当天《流浪地球》的导演郭帆《无名之辈》的导演饶晓志两位“超级粉丝”惊喜现身，为影片助阵。

       《机动战士高达NT》作为高达系列40年来第一部引进中国的剧场版电影，对国内庞大的高达粉丝而言，有着非同凡响的意义。在发布会上，《机动战士高达NT》主创悉数亮相，这亦是他们第一次携公映影片参加的中国活动。

      制片人小形尚弘谈到了创作这部电影的初衷，是因为2010年UC系列取得成功后，日本台场有了一个等身的独角兽高达塑像，所以想围绕它做一个实体电影。

       发布会还精心设计了“声临其境”环节，邀请莉塔·贝尔纳尔的CV松浦爱弓，现场为狩猎独角兽高达3号机凤凰的片段配音，原声再现了莉塔充满了少女力的声音。作为日本新生代声优的代表，松浦爱弓拥有超强治愈系的声线，与大屏幕上强大的高达形象形成鲜明对比，展现出高达“硬汉”外表下独特的精神内核。 

       

郭帆、饶晓志导演惊喜助阵

当天令人惊喜的是，《流浪地球》的导演郭帆和《无名之辈》的导演饶晓志两位“超级粉丝”现身，讲述自己与高达的青春往事，并在现场为影片“打call”。作为一名硬核科幻导演，郭帆表示，高达作为日本科幻动画的里程碑IP，其前卫的设定对科幻电影发展有着深刻影响，希望有更多的年轻人来关注这部作品；饶晓志导演则提到了属于男人的机战浪漫情怀，作为一名超级高达粉对这个IP是有着特殊记忆的，也希望未来有更多的高达作品进入中国。

       在接下来的合体挑战环节，主办方随机邀请数名粉丝上台，自行组队模仿《机动战士高达NT》在日本公映时引发超高话题度的海报pose。粉丝们纷纷解放爱玩天性，“神还原”瞬间引得众主创连连称赞。发布现场瞬间变成了高达饭40年齐聚首的狂欢派对。
 
        诞生于1979年的“高达”系列IP，在今年迎来了自己40岁的生日。对于中国的80后和90后来说，高达成为连接中日文化交流的重要角色。在活动现场，中国电影股份有限公司和万代南梦宫中国分别和北京鼎晟文化传媒有限公司签署协议，宣布在未来的日子里，将从机动战士高达这个日本经典IP出发，展开更多密切且深度的交流与合作。

        株式会社日升代表取缔役社长浅沼诚表示，此次高达电影的上映只是在中国泛娱乐产业市场迈出的第一步，希望在不久的将来，中国的观众提到万代不仅会想到高达，还能想到游戏、周边等多元化产品。

        据悉，电影《机动战士高达NT》将于7月12日正式上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 机动战士高达NT
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