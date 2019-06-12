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自从滚导被迪士尼重聘，毁灭者舒心多了

不后悔为朋友发声 谈剧透“复联”并非本意

2019-06-12 10:18:38 来源：Mtime时光网

“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔可以说和电影里一样是个耿直boy。最近谈到“银护”导演詹姆斯·古恩被迪士尼重新聘用，他说自己看对方顺眼多了。

　　时光网讯  “毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔可以说和电影里一样是个耿直boy。最近谈到“银护”导演詹姆斯·古恩被迪士尼重新聘用，他说自己看对方顺眼多了。

　　巴蒂斯塔是“银护”剧组最先站出来表态支持滚导的主演，他坚决表示如果迪士尼抛弃古恩已经完成的《银护3》剧本，他将退出，不再扮演“毁灭者”。

　　事到如今，巴蒂斯塔依然不后悔支持古恩。对他来说，无论发生什么事，这始终是一个怎么对待朋友的问题：

　　“我从来没有和迪士尼的人说过话。我只跟漫威的人说过话。他们非常理解我的感受。”

　　“我得到了非常了解我立场的人的支持。他们中很多人只是没有直言不讳，而我碰巧非常坦率地表达了感受。”


　　“詹姆斯是我的朋友。我爱他。他改变了我的生活，我知道他是个正派的人。他被袭击了。当你的朋友受到攻击时，你会怎么做？要么为他辩护，要么你们就不是真正的朋友。”

　　巴蒂斯塔也谈到他在MCU那段时间涉及的任何剧透“都是完全无意的”，这是电影拍摄方式导致的结果。

　　“我有点难过，这让我感到很糟糕。但对于漫威的很多东西，你都是懵的，尤其是《无限战争》和《终局之战》，你更是被蒙在鼓里。我其实不知道《无限战争》是如何结束的，我们把所有东西都打乱了顺序，所以我从来没有看过剧本。这两部电影我们连续拍摄了一年多，所以我不清楚哪些部分会出现在哪部电影中。”

　　“实际上，我和罗素兄弟进行了讨论，因为他们看到的都是这样的标题——戴夫·巴蒂斯塔在剧透《终局之战》。其实我根本没有。我只是非常公开地谈论我的工作日程，而那是在我意识到自己将灰飞烟灭之前。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 毁灭者 银护 詹姆斯古恩 迪士尼
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詹姆斯·古恩

詹姆斯·古恩

James Gunn

职业：导演 | 编剧

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戴夫·巴蒂斯塔

戴夫·巴蒂斯塔

Dave Bautista

职业：演员 | 制作人

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