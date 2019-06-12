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高甜!《我的青春都是你》曝终极预告

宋威龙勇敢热吻宋芸桦 模范男友教你恋爱准则

2019-06-12 10:38:35 来源：Mtime时光网

《我的青春都是你》曝终极预告，随着五月天那首催泪歌《我不愿让你一个人》，也唱响了毕业季不分手的甜蜜宣言！
       

宋芸桦、宋威龙

时光网讯柴智屏监制、新锐导演周彤代梦颖执导，宋芸桦宋威龙联袂出演的青春爱情片《我的青春都是你》将于6月21日全国上映。影片今日曝光终极预告，此支预告首次以方予可的视角展开他的青春故事。

      随着五月天那首催泪弹之歌《我不愿让你一个人》的唱响，两人过往成长的每一幕渐渐浮现，周林林上学路上送给方予可的苹果、两人一起喂养过的小兔子，都见证了周林林和方予可一路相携走过的最美青春时光。“你曾经问过我，我的青春除了读书还有什么？”学霸方予可的青春可远不止读书这一件事，6月21日，一起来电影院感受学霸学渣的青春爱恋吧！

     

宋芸桦、宋威龙剧照

在《我的青春都是你》终极预告中，方予可在海边将周林林曾经问过他的问题“你的青春除了读书还有什么？”再次抛了出来。镜头随之切换到两人坐在高速前进的列车上，恍惚间好似时光穿梭回到了初相逢的日子。深夜苦读的学霸方予可和天真懵懂送苹果的周林林，是他们彼此回望青春时必定会出现的那个人。

       当周林林还对方予可的心意不明了时，殊不知，方予可心里早就认定了“要一直保护她，让她可以在往后的人生中都可以一直这样开心”这样的诺言。此外，预告中还出现了学霸宠着学渣的齁甜镜头，周林林“矫情”一把要方予可帮她打饭，甚至还提出了“土豆红烧肉不用土豆，青椒肉丝不要青椒”这样的无理要求，模范男友方予可一一照办，可谓羡煞众人。

      不过，随着毕业季的到来，两人无可避免要迎来“毕业”这个校园恋情最大的考验。最后，方予可在海边向周林林说出那句：“我的青春都是你。”交出了预告片开始那个问题的满分答案！

       《我的青春都是你》将于6月21日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 我的青春都是你
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导演：周彤

主演：宋芸桦 宋威龙

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