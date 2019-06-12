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“最狠毒枭”古天乐制霸毒市身陷旋涡

《扫毒2》曝古仔角色预告 与华仔兄弟决裂

2019-06-12 10:50:17 来源：Mtime时光网

此支预告不仅揭露了地藏（古天乐 饰）与余顺天（刘德华 饰）二十年兄弟情一朝决裂成为死敌的原因，更进一步展示了地藏从小混混变成全港最大毒枭的经历和他复杂的内心世界。
　　时光网讯  由邱礼涛执导，刘德华监制并携手古天乐苗侨伟林嘉欣领衔主演，张国强、陈家乐、卫诗雅、恭硕良、欧阳靖、李赏主演，郑则仕、林家栋、周秀娜、应采儿特别主演的《扫毒2天地对决》将于7月12日全国上映。今日，影片发布了古天乐角色预告。

　　此支预告不仅揭露了地藏（古天乐 饰）与余顺天（刘德华 饰）二十年兄弟情一朝决裂成为死敌的原因，更进一步展示了地藏从小混混变成全港最大毒枭的经历和他复杂的内心世界。





　　毒品市场维持四分天下的格局已久，地藏以一连串黑吃黑的事件企图吞并整个香港毒品市场，警员林正风（苗侨伟 饰）全力追缉毒贩。另一方面，因儿时亲眼目睹父亲被毒品所毁而嫉毒如仇的慈善家兼金融巨子余顺天，正悬赏一亿歼灭香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波——全民陷入讨论和惶恐，贩毒团伙开始火拼内斗。

　　而这场亿元博弈实则是余顺天与地藏两个人之间的暗自较量，曾是二十年的同门兄弟，如今是针锋相对的死敌，究竟谁将赢得这场生死博弈，两人间的关系又将何去何从？

　　在地藏心狠手辣的外表下，心中仍隐藏着一丝念旧，纵使心中对余顺天有着怨恨，二十几年的兄弟情在地藏心中却始终占据着一定的地位，两人对峙时地藏忍不住发问：“你有没有想过，有你才有我”，一言道尽他对余顺天的矛盾心理。

　　谈到合作感受时，刘德华对古天乐称赞道：“我这次最大的感觉就是我遇到了一个对电影和我一样那么有热诚和冲劲的演员。”

　　古天乐此前则表示：“《扫毒2》是一个全新的故事，它对于‘毒品’这个问题有更加深刻的关注，我觉得一部电影不仅仅能承担讲故事的功能，它还应该成为照亮现实的一面镜子，这很具有现实意义。无论饰演的角色是白还是黑，最重要的是如何演绎和诠释，地藏这个角色内心世界更加复杂，被‘毒害’得更深。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 扫毒2 古天乐 预告
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