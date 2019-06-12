战争片《八子》看片会移师北京，谭维维献唱主题曲MV曝光。清华大学教授尹鸿盛赞：“《八子》拍出了中国战争片少有的悲壮惨烈，制作水平上不亚于《血战钢锯岭》和《红海行动》。”











在看片会现场，清华大学教授、中国电影家协会副主席、中国文艺评论家协会副主席尹鸿，中国电影评论学会副会长胡智锋，中国艺术研究院影视研究所副所长、中国电影评论学会秘书长赵卫防等多位嘉宾亦同场观影，并对影片给予了高度评价。





清华大学教授尹鸿 清华大学教授尹鸿表示：“《八子》拍出了中国战争片少有的悲壮惨烈，制作水准、战争密集度和逼真感都到达了非常新的高度，制作水平上不亚于《血战钢锯岭》和《红海行动》。” 中国电影评论学会副会长胡智锋表示：“片子有着让人全程喘不过来的紧张感和张力，于此同时，对于中国式情感和家国价值观的饱满表达在最后达到了一种巅峰状态。”中国艺术研究院影视研究所副所长赵卫防表示：“它在母子情、兄弟情、战友情中凸显了满崽的成长过程，对人性的力量和中国式英雄的刻画都完成得极为充沛。”





刘端端 《八子》中战争场面的比例超过80%，从林地作战到炸炮兵阵地、炸吊桥，环环相扣，为了真实自然的画面效果，主演们有多场戏没有带护具，在炸点、陡坡、泥滩中摸爬滚打，后来因为受伤和浮肿，有一天早晨刘端端甚至发现鞋已经穿不进去了。“几乎从第一天就开始受伤，但当时大家都没觉得苦，天天在一起聊戏、拍戏觉得挺过瘾的，而且我们毕竟只是在片场拍摄，当年红军吃过的苦才真的是难以想象。”





赵卫防称赞《八子》孕育着深刻的人性力量 在“母亲送子上战场、儿以血肉铸山河”的悲壮基调下，谭维维献唱的这支MV以战争岁月里，母亲（岳红饰）与八个孩子之间彼此牵挂惦念却无法团圆的感人亲情贯穿始终，如泣如诉的旋律配合闪回画面，帧帧戳中内心深处最柔软的地方。与此同时，片中残酷激烈的战争场面也在谭维维字字催泪的歌声中铺陈开来。





《八子》将于6月21日全国上映。