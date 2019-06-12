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"无问西东"导演李芳芳要拍武侠片了

商业片《士》今年开机 改编一线IP《剑来》

2019-06-12 11:11:29 来源：Mtime时光网

自1987年香港女导演许鞍华的《书剑恩仇录》至今，还没有一个内地女导演拍摄武侠题材的电影。
　　时光网讯  近日，李芳芳导演亮相某活动，并公布新作——《士》与《剑来》的最新动态。2018年，李芳芳导演以一部《无问西东》取得7.5亿的票房佳绩，此次李芳芳宣布将执导两部新作《士》与《剑来》，同时也是她首次执导古装题材电影。李芳芳表示，两部新作将继续呈现中华文化的传承与风韵。



　　谈到商业新片《士》，李芳芳透露：“我们将会在今年开机。至今为止，《士》剧组已经做了18个月的美术筹备。在东晋那个时代，虽然国家战火连绵，但是人们对精神生活特别有追求，也在美学上有非常高的修养和造诣。所以我们这部电影的美术筹备量是《无问西东》的两到三倍。而主演阵容，我们会在今年晚些时候再另行发布。”

　　“士”，在中华文化中是一个极富内涵的意象，李芳芳表示，新片《士》也将与观众的内心进行更深层次的碰撞，讲述人如何在天地间、在朝堂上、在江湖里，不乱于心，得自在的故事。



　　据悉，《士》取材于1600年前一段真实的史实。通过电影《士》，李芳芳导演也将再一次运用大银幕，展现在那个年代国家危亡的时刻，每个人的“活法”，探讨人类最质朴的追求。

　　她表示：“《无问西东》上映的时候，官方微博收到很多人的私信，他们说《无问西东》讲要听从自己的内心，但是我们很多时候不太知道自己要什么。所以我想在《士》里面，把这个话题继续。我们在一个纷繁复杂的社会中，怎样能够不乱于心、怎样得自在。我读历史的时候，看到有这样一群人，在一个大时代里，他们的所作所为既对得起国家，也对得起亲人和朋友，最重要的是他们找到了内心的安宁和快乐。因此我想拍摄他们这群人的‘活法’。”



　　此外，李芳芳还公布了另一部计划中的院线新作：《剑来》。电影《剑来》根据著名作家烽火戏诸侯的同名小说改编，讲述了一个拥有“赤子之心”的小人物不断成长、快意江湖的武侠故事。该小说自首发以来，便成为超一线IP。此番导演《剑来》，也是李芳芳首次对武侠小说进行改编和开发。

　　在谈到“为什么会选择这个IP”时，李芳芳坦言：“对《剑来》一读倾心。每一个导演都有一个武侠梦，在我还没有成为导演的时候，也会想为什么每个导演都希望拍一部武侠电影？等到我读《剑来》的时候，我明白了：人生中，很多事情它们就在那里等着你，直到你见到了它们，你才知道你跟它们之间会发生什么样故事，结什么样的缘分。”

　　值得一提的是，自1987年香港女导演许鞍华的《书剑恩仇录》至今，还没有一个内地女导演拍摄武侠题材的电影。

　　李芳芳表示：“烽火戏诸侯老师在《剑来》上架的时候说过，他有好多话要跟这个世界讲。他那种急切地想把一些东西分享给世界的感觉，我很明白，也很感动。因为我读《剑来》时候，脑海里同样出现了各种画面，有关于剑的，关于拳的，关于江湖的，关于侠之道义的……这些画面跟传统的武侠电影不太一样，我和他一样，也非常渴望把它们呈现出来。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 无问西东 李芳芳 武侠
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