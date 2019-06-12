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好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》
今日发布“激战伦敦”片段，黑衣探员意外遭遇邪恶外星人幻影双煞，大敌当前，措不及防。超酷跑车秒变“行走的武器库”实力支援，探员H与探员M不停升级高能武器，仍旧不敌宇宙最强入侵者，伦敦街头变成刺激战场，情况万分危急，一场酣畅淋漓的枪战大戏即刻上演。
《黑衣人：全球追缉》
在今日发布的“激战伦敦”片段中，黑衣探员竟在街头横遭车祸，邪恶外星人幻影双煞一出场就让两位探员进入战斗状态。克里斯·海姆斯沃斯饰演的探员H是伦敦分部的王牌特工，他第一时间开启了超跑隐藏功能，众多高能武器纷纷从跑车的后视镜、把手、排气筒等处拆装而成，行走的武器库设计让泰莎·汤普森饰演的探员M都大呼不可思议。
他们的敌人幻影双煞堪称最强宇宙杀器，两位探员使用初级武器释放的攻击都被轻松躲过。无奈之下，高能武器不停加码升级，最后两人竟用超级武器加特林机枪开启扫射模式。而幻影双煞也使出了星云特技正面硬抗所有攻击。两方激战不停，伦敦街头瞬间变成刺激战场，枪声响彻整个街道，气氛燃到了极致。
此次发布的激战片段再次展示了《黑衣人：全球追缉》
燃炸的动作场面，作为速8导演F·加里·格雷的全新力作，影片加码动作戏，不仅让黑超探员多次徒手酣战外星入侵者，也将飙车、巷战、枪战、街头跑酷、极限运动等元素融入其中。再加上各种极具想象力的高能武器和科幻场景无缝接入，影片的动作戏变的极致酷炫又紧张十足，看得人大呼过瘾。
电影《黑衣人：全球追缉》
由史蒂文·斯皮尔伯格（《头号玩家》
、《侏罗纪公园》）监制，F·加里·格雷（《速度与激情8》、《偷天换日》）执导，克里斯·海姆斯沃斯（《雷神》、《复仇者联盟》）、泰莎·汤普森（《雷神3：诸神黄昏》、《西部世界》）、连姆·尼森（《飓风营救》系列、《真爱至上》）、艾玛·汤普森（《黑衣人2》、《真爱至上》）、丽贝卡·弗格森（《碟中谍6：全面瓦解》、《异星觉醒》）等联袂主演。影片将于2019年6月14日登陆内地院线。