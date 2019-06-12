《蜘蛛侠：英雄远征》主创空降北京，杰克·吉伦哈尔为粉丝献唱生日歌，“荷兰弟”现场飙中文“爱你三千遍”引发粉丝欢呼。



















发布会现场 在《蜘蛛侠：英雄远征》中，蜘蛛侠也有了新的朋友，他就是吉伦哈尔饰演的神秘客。作为首次出演漫威超英大片且饰演的是一名全新角色，吉伦哈尔开玩笑称自己做出了很多努力，自己用时一年半练习如何飞，因为不能确认导演要发射什么颜色的激光，所以学习了发射各种颜色的激光，最后却只能发射绿色。谈到与荷兰弟、乔·沃茨的首次合作时，吉伦哈尔直言荷兰弟是目前最棒的蜘蛛侠。





导演乔·沃茨曾执导了上一部蜘蛛侠电影《蜘蛛侠：英雄归来》，影片在2017年内地上映并豪取7.75亿的票房。作为《复联4》后首部漫威大片，乔·沃茨表示希望将蜘蛛侠做出新意，因此将战场转至欧洲，小蜘蛛有了全新的战衣和装备，有了新朋友，也有了更强大的敌人，从而也有了更炫酷的战斗，更震撼的视效。





发布会最后，主创三人体验了中国传统文化——战旗的魅力。手持战旗在舞台上挥舞，也寓意三人成团吹响进军欧洲的集结号，为此行助威呐喊。在随后的粉丝盛典环节。导演乔·沃茨与荷兰弟、吉伦哈尔三人现场大发福利，抽签帮助粉丝圆梦。





《蜘蛛侠：英雄远征》发布会 荷兰弟祝福高考学子能够考入理想的学校，如果考完了，要好好享受这个夏天。正如小蜘蛛远征欧洲一样，从高中到大学何尝不是人生的再一次远征，而作为一部视效大片，还有蜘蛛侠这样的“嘴炮”带来欢乐，不失为一部解压良药。





吉伦哈尔抽到的是为女粉丝庆生，暖男大叔现场领唱生日歌感动全场，甚至令女粉丝激动到痛哭。有意思的是，导演也表示今天是自己的生日，现场再次响起生日歌，粉丝盛典秒变“生日趴”。在三位主创学习用中文表达“我爱你三千遍”后，此次盛典彻底进入高潮。





《蜘蛛侠：英雄远征》将于6月28日，提前北美4日率先登陆内地大银幕，诚意满满，不容错过。

编辑：隐饮