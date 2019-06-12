2019-06-12 14:36:12 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
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渡水
57秒前
你们觉得不适合你们觉得不适合，就两张画你们就看出品质了？你们应该说，此前奈飞出的动画都变味儿了，所以你们觉得不适合，这才有说服力。
黑王子will4997848
20分钟前
前两张很明显是2D原画，哪里是CG?
Raine5分钟前
电脑绘制的都叫Computer Graphics
了不起的佛罗多
37分钟前
网飞版EVA是不过几天就出了，有啥变化
JamesNolan
46分钟前
有荒牧伸志=画风必然华丽，有神山健治=故事想必深刻。再加上网飞出品，作为一个老攻壳迷感觉这作稳了 :D
喜欢说真话
感觉是少女风格，出了看情况
蜀尸
57分钟前
这哪是素子 这是D.Va
Hprogram097
1小时前
说真的，攻壳机动队可是1989年的漫画啊！经典流传久远啊，真的！
殇雪丨無痕
emmm 这画风和素子的人设完全不搭调啊，太少女了
鸡爪班长
我觉得漂亮是更加漂亮了，但是不适合这个动画了。日版中女主角感觉有点偏中性的面孔，才更加符合这本动画的形象。
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