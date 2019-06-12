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CG版《攻壳机动队》女主颜值飙升

Netflix动画曝光角色照 草雉素子枪指镜头

2019-06-12 14:36:12 来源：Mtime时光网

《攻壳机动队: SAC_2045》由《苹果核战记》导演荒牧伸志，以及动画版《攻壳机动队S.A.C.》导演神山健治联手执导。
      时光网讯 日前，Netflix动画剧集《攻壳机动队: SAC_2045》曝光一张角色照，女主角草雉素子持枪面对镜头，形象靓丽。

      《攻壳机动队: SAC_2045》由《苹果核战记》导演荒牧伸志，以及动画版《攻壳机动队S.A.C.》导演神山健治联手执导。

      《攻壳机动队》是由日本漫画家士郎正宗于1989年首次连载的日本漫画作品，后又因1995年Production I.G.制作、押井守导演的同名动画电影而在国际名声大噪。



   编辑：羊羊

关键词： 攻壳机动队 Netflix
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