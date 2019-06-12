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吴刚：为演好赌徒摸烂20副牌

李少红新作《妈阁是座城》广州路演

2019-06-12 15:06:23 来源：Mtime时光网

吴刚透露自己为展现一个赌桌老手的状态，反复练习摸烂了20多副牌：“我不会赌，就专门找了个老师学习怎么赌，还去赌场观察各种人，去学习”。
      时光网讯 由李少红导演，严歌苓同名小说改编，白百何、吴刚、黄觉领衔主演的电影《妈阁是座城》路演开启。6月11日，导演李少红携主演吴刚，与广州的观众见面。影片将于6月14日全国公映。

      李少红表示，《妈阁是座城》选择广州作为第一站路演，是因为广州与电影中的故事发生地澳门地理位置相近，文化氛围相通，更容易产生熟悉感。这部改编自著名编剧、作家严歌苓同名小说的电影，由严歌苓、芦苇、陈文强担任编剧，讲述在澳门赌场以放债讨债为生的女叠码仔梅晓鸥，与三个男人跨越十年的爱恨纠葛。

      谈及和严歌苓的合作，李少红像打开了话匣子：“我心里一直很不忿，严歌苓的小说总是以女性为主角，也是女性角度，为什么总让男导演来拍啊？”好不容易等来了《妈阁是座城》这个故事，导演李少红认为这个故事是“反光镜”，折射了20年经济变革的社会浮沉。李少红导演现场爆料，首映礼之后有不少人约她喝酒倾诉，纷纷表示在电影中看到了自己和身边人的影子。

      吴刚透露自己为展现一个赌桌老手的状态，反复练习摸烂了20多副牌：“我不会赌，就专门找了个老师学习怎么赌，还去赌场观察各种人，去学习”，吴刚自曝野心不小： “我喜欢挑战自己没有塑造过的人。如果不提性别，我更想挑战梅晓鸥一角。”

   编辑：羊羊

关键词： 妈阁是座城 李少红 吴刚
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妈阁是座城

妈阁是座城 (2019)

0.0

导演：李少红

主演：白百何 黄觉

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李少红

李少红

Shaohong Li

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 副导演/助理导演 | 艺术指导

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吴刚

吴刚

Gong Ng

职业：演员

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