吴刚透露自己为展现一个赌桌老手的状态，反复练习摸烂了20多副牌：“我不会赌，就专门找了个老师学习怎么赌，还去赌场观察各种人，去学习”。





李少红表示，《妈阁是座城》选择广州作为第一站路演，是因为广州与电影中的故事发生地澳门地理位置相近，文化氛围相通，更容易产生熟悉感。这部改编自著名编剧、作家严歌苓同名小说的电影，由严歌苓、芦苇、陈文强担任编剧，讲述在澳门赌场以放债讨债为生的女叠码仔梅晓鸥，与三个男人跨越十年的爱恨纠葛。





谈及和严歌苓的合作，李少红像打开了话匣子：“我心里一直很不忿，严歌苓的小说总是以女性为主角，也是女性角度，为什么总让男导演来拍啊？”好不容易等来了《妈阁是座城》这个故事，导演李少红认为这个故事是“反光镜”，折射了20年经济变革的社会浮沉。李少红导演现场爆料，首映礼之后有不少人约她喝酒倾诉，纷纷表示在电影中看到了自己和身边人的影子。





吴刚透露自己为展现一个赌桌老手的状态，反复练习摸烂了20多副牌：“我不会赌，就专门找了个老师学习怎么赌，还去赌场观察各种人，去学习”，吴刚自曝野心不小： “我喜欢挑战自己没有塑造过的人。如果不提性别，我更想挑战梅晓鸥一角。”

编辑：羊羊