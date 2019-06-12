唐菀发声回应离婚





唐菀和曹云金在2017年6月底拍摄电视剧《哥不是传说》时相识，同年8月31日二人登记闪婚，18年4月17日他们的女儿sugar出生，2019年6月11日正式宣布离婚，结婚尚不满两年，女儿只有一岁多。通过二人女儿的生日可以推算出，唐菀很可能在《哥不是传说》刚开始拍摄不久，就已经怀孕了。





6月11日，曹云金发文承认和唐菀已和平协议离婚，离婚原因是性格不合及家庭关系，他表示未来两人将共同抚养女儿，同时祝福彼此未来一切安好。









曹云金回应离婚

唐菀直言，自己婚后放弃事业全身心投入家庭是个人所愿，并无后悔。但是自己却发现一味的付出不一定能换来体谅，所以有很长的一段时间都在试着妥协、原谅、挽回，让一切都朝着更好的方向发展，“也希望曹先生能够明白，婚姻是两个人牵手去共同面对这个世界，而不是一时兴起的情感短路。”