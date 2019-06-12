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唐菀和曹云金离婚后首发声 叹婚姻不易

"曾试着妥协原谅挽回,一味付出换不来体谅"

2019-06-12 16:56:57 来源：Mtime时光网

唐菀和曹云金离婚后首发声，两人结婚尚不足两年，她透露离婚是个很痛苦、折磨的过程，自己“有很长的一段时间都在试着妥协、原谅、挽回”，曹云金曾承认两人离婚原因是性格不合及家庭关系等等。
       时光网讯 6月12日，内地演员唐菀就和相声演员曹云金离婚一事首次发声，她表示婚姻走到尽头对不起孩子，也希望曹云金以后前景安好。唐菀透露离婚是很痛苦、折磨的过程，自己“有很长的一段时间都在试着妥协、原谅、挽回”，但却发现一味的付出不一定能换来体谅。



       

唐菀发声回应离婚

唐菀直言，自己婚后放弃事业全身心投入家庭是个人所愿，并无后悔。但是自己却发现一味的付出不一定能换来体谅，所以有很长的一段时间都在试着妥协、原谅、挽回，让一切都朝着更好的方向发展，“也希望曹先生能够明白，婚姻是两个人牵手去共同面对这个世界，而不是一时兴起的情感短路。”

       唐菀和曹云金在2017年6月底拍摄电视剧《哥不是传说》时相识，同年8月31日二人登记闪婚，18年4月17日他们的女儿sugar出生，2019年6月11日正式宣布离婚，结婚尚不满两年，女儿只有一岁多。通过二人女儿的生日可以推算出，唐菀很可能在《哥不是传说》刚开始拍摄不久，就已经怀孕了。

       6月11日，曹云金发文承认和唐菀已和平协议离婚，离婚原因是性格不合及家庭关系，他表示未来两人将共同抚养女儿，同时祝福彼此未来一切安好。

       内地演员唐菀此前最被观众熟悉的角色，应该是热播电视剧《人民的名义》中的“林华华”，她曾在某综艺节目中透露，演完该剧后本来事业一片看好，但她却选择在事业高峰期结婚生子，所以跟经纪公司闹翻解约，等生子回归后才发现，演艺事业也变得更加艰难。

曹云金回应离婚

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 唐菀 曹云金
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