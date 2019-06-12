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中国科幻片《上海堡垒》新预告外星母舰入侵

鹿晗舒淇与捕食者开战 这里是人类最后的希望

2019-06-12 20:41:10 来源：Mtime时光网

短短一分多钟，预告中的战争景象不断给人带来视觉冲击。
　　时光网讯 将于8月9日上映，由滕华涛执导，江南同名小说改编，鹿晗舒淇领衔主演的科幻战争电影《上海堡垒》今日曝光开战版预告，首次向观众揭示了这场未来战役的另一主角——捕食者。预告一开始，闪现着蓝紫色光的外星母舰便降临在上海上空，不计其数的捕食者从母舰内部飞出，向人类发起猛烈攻击。而随着世界其他城市的相继陷落，中国上海，成为了人类最后的希望，也是捕食者最后的侵袭目标。

　　短短一分多钟，预告中的战争景象不断给人带来视觉冲击。面对来势凶猛的捕食者，鹿晗与舒淇所在的“上海堡垒”全力抵抗，无人机、自行火炮等与捕食者激战的画面动人心魄。在外星文明入侵的危机之下，人类凝聚勇气与力量携手抗敌，尽显“人类命运共同体”的中国情怀，也令人对这部发生在中国的科幻战争电影更加期待。









　　今日曝光的预告中，满载捕食者的巨型母舰令人印象深刻，虽然只有几个镜头，但其庞大的身躯，给人十足的压迫感。不仅如此，来势汹汹的大量捕食者也引人注目，从母舰释出时的圆球形机甲，再到降临地球后变成六肢体生物，捕食者形象的设计令人眼前一亮。

　　据悉，电影中将有3类不同的捕食者向人类发起进攻，在空战、陆地战以及水战中分别承担着不同的职能。而关于战场上捕食者的进攻逻辑，和人类的防守逻辑，导演滕华涛心中早就有了十分详细的“打法”。滕华涛坦言：“电影中一共设计了4场大战，为了让每一战都能达到设想中的作战效果，捕食者的定型前后改动40余次才最终完成。” 

　　电影《上海堡垒》改编自江南同名小说，由滕华涛执导，鹿晗、舒淇领衔主演，石凉、高以翔、王宫良、王森、孙嘉灵主演。本片由华视娱乐投资集团股份有限公司、中国电影股份有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、天津北方电影集团有限公司、北京聚合影联文化传媒有限公司出品，天均回声（天津）影视文化有限公司、北京灵龙文化发展有限公司、上海鹏城海影视传媒有限公司联合出品，中国电影股份有限公司北京电影发行分公司、北京聚合影联文化传媒有限公司发行、腾讯影业文化传播有限公司、狮鼠影业联合发行。

   编辑：汀

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关键词： 上海堡垒 预告片 鹿晗
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