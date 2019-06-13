《玩具总动员4》昨日在上海举行全方位沉浸式的中国首映礼，影片延续了《玩具》系列一贯的幽默温情，带来了“出乎意料”却又是最好的结局，基努·里维斯配音充满反差萌，成为全场MPV。





《玩具总动员4》延续着《玩具》系列一贯的幽默与温情兼具的风格，带来了“出乎意料”却又是最好的结局，大观众和小观众都能得到满足。









此次中国首映礼，迪士尼也为媒体和影迷提供了一次前所未有的全方位玩具总动员体验，由东方航空“迪士尼·皮克斯玩具总动员”主题彩绘航班启航，入住上海迪士尼度假区玩具总动员酒店，体验迪士尼·皮克斯玩具总动员主题园区玩具世界放开玩，当然重头戏还是首次与中国观众见面的《玩具总动员4》。





首映礼揭开帷幕，观众们的老朋友胡迪、巴斯光年和牧羊女雕塑早早地就在华特迪士尼大剧院大厅，而同他们一起出现的还有《玩具总动员4》中的新朋友“叉叉”，吸引不少观众和他们合影留念。









基努·里维斯配音特辑 之后，当晚的重头戏——《玩具总动员4》在中国的首次放映正式开始。熟悉的老朋友和新玩伴纷纷登场，走出房间，带领观众踏上一场充满无限可能的冒险。近90分钟的奇妙历险打动全场。





放映结束后，意犹未尽的观众步入上海迪士尼乐园的迪士尼·皮克斯玩具总动员主题园区延续玩具的冒险。以《玩具总动员4》为主题的巡游也在园区首次亮相，胡迪，巴斯光年和牧羊女组队亮相，吸引大批游客为钟爱的迪士尼朋友雀跃欢呼，成为一场嘉年华狂欢。

《玩具总动员》系列是全球最具影响力的动画IP之一。从1995开启行业革命的全球首部电脑动画长片《玩具总动员》开始，三部曲不仅次次有突破、荣誉等身，更以精彩故事和童真主题走入亿万观众的内心。经过九年琢磨，《玩具总动员4》终于焕彩回归。





《玩具总动员4》由姆·汉克斯、蒂姆·艾伦，基努·李维斯等领衔献声，将于6月21日（周五）以3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院等格式在全国影院缤纷登陆。

编辑：Joker