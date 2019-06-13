秦海璐执导《拂乡心》定档9月12日中秋上映，该片由华语影坛最年长影帝常枫主演，讲述了一个关于思念，关于乡愁的故事。





伴随影片定档中秋，片方也发布“回家”版海报：柔软的绢布蒙在旧家具上，年迈的蒋生即将踏上回归故土的旅程，迈进回家的那扇门廊。













常枫饰演蒋生 伴随影片定档中秋，片方也发布“回家”版海报：柔软的绢布蒙在旧家具上，年迈的蒋生（常枫饰演）即将踏上回归故土的旅程，迈进回家的那扇门廊。他坚定的背影，透露着向死而生的从容。





该片主演常枫堪称是华语影坛最年长影帝，他今年已有96岁高龄，在2008年已获金马奖颁发的“终身成就奖”。影片主演还包括葛蕾、雷恪生、梁丹妮、桑茗胜等一众实力派演员加盟。

《拂乡心》将于2019年9月12日全国上映，作为秦海璐导演处女作，是秦海璐继编剧、主演《到阜阳六百里》后，打造的“归乡三部曲”之第二部。影片由秦海璐执导并联合杨晓丽编剧，常枫、葛蕾、雷恪生、梁丹妮、桑茗胜主演，宋少卿、屈中恒、杨洁玫、闫勤特别出演。



















编辑：隐饮