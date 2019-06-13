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秦海璐执导《拂乡心》定档9.12中秋

96岁高龄影帝常枫主演 讲述关于乡愁的故事

2019-06-13 09:38:18 来源：Mtime时光网

秦海璐执导《拂乡心》定档9月12日中秋上映，该片由华语影坛最年长影帝常枫主演，讲述了一个关于思念，关于乡愁的故事。
       

《拂乡心》“回家”版海报

时光网讯 第22届上海国际电影节开幕在即，入围本届上影节金爵奖主竞赛单元的影片《拂乡心》正式宣布定档9月12日，进驻中秋档。《拂乡心》是实力演员秦海璐首次作为导演奉献电影作品，温情聚焦时代洪流激荡下，久居异乡的归根离愁。入行多年秦海璐终于推出首部导演作品，实现“女导演的自我修行”。

       伴随影片定档中秋，片方也发布“回家”版海报：柔软的绢布蒙在旧家具上，年迈的蒋生即将踏上回归故土的旅程，迈进回家的那扇门廊。

       影片《拂乡心》的故事从孤寡老人蒋生的晚年生活出发，将焦点放在时代变迁下的个人命运波澜，情系异乡异客的归根乡愁。

       早前，电影《拂乡心》已成功入围第22届上海国际电影节主竞赛单元，并将在电影节期间进行全球首次放映，与首批观众正式见面。谈及个人作品即将首度公开，秦海璐导演不忘强调拍摄心路：“《拂乡心》给了我很大的启迪，这是一部关于思念，关于乡愁，关于落叶回归泥土的故事。电影里的情感，对不同的观众会有不同的感悟。”

     

常枫饰演蒋生

伴随影片定档中秋，片方也发布“回家”版海报：柔软的绢布蒙在旧家具上，年迈的蒋生（常枫饰演）即将踏上回归故土的旅程，迈进回家的那扇门廊。他坚定的背影，透露着向死而生的从容。

      该片主演常枫堪称是华语影坛最年长影帝，他今年已有96岁高龄，在2008年已获金马奖颁发的“终身成就奖”。影片主演还包括葛蕾、雷恪生、梁丹妮、桑茗胜等一众实力派演员加盟。
 
      《拂乡心》将于2019年9月12日全国上映，作为秦海璐导演处女作，是秦海璐继编剧、主演《到阜阳六百里》后，打造的“归乡三部曲”之第二部。影片由秦海璐执导并联合杨晓丽编剧，常枫、葛蕾、雷恪生、梁丹妮、桑茗胜主演，宋少卿、屈中恒、杨洁玫、闫勤特别出演。






   编辑：隐饮

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关键词： 拂乡心
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拂乡心

拂乡心 (2019)

0.0

导演：秦海璐

主演：常枫 葛蕾

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