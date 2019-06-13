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《超级的我》海报王大陆三幅面孔玩分裂

这可能是比高考数学更难的一道题

2019-06-13 10:05:12 来源：Mtime时光网

彭罗斯三角被称为“最纯粹形式的不存在”，由于结构的原因，在三维空间中无法呈现。而这个“存在即悖论”的特殊形状，却神奇地连接起了不同状态的“桑榆”王大陆。
　　时光网讯   “刷题无数遍，败给一朵云”，前几日结束的高考数学，无数考生被一道解析云朵的几何题难上热搜，大呼看完题目“不知所云”。

　　考试仍有选择权，但是在人生的道路上，每一步都需要慎重。今日，由张翀导演，王大陆宋佳领衔主演，曹炳琨、吴刚、金燕玲主演，金士杰、王紫逸、马精武特别出演的电影《超级的我》发布一款手绘版海报，主角桑榆（王大陆饰）正在面临一场比高考更难的人生选择题：彭罗斯三角上三种不同的形象，似乎暗示主角桑榆的三种人生状态。影片将于6月28日上映。

　　彭罗斯三角被称为“最纯粹形式的不存在”，由于结构的原因，在三维空间中无法呈现。而这个“存在即悖论”的特殊形状，却神奇地连接起了不同状态的桑榆：

　　一个蜷缩落魄，自我压抑，与之前预告中郁郁不得志的18线编剧桑榆吻合；一个看上去光鲜亮丽，却面带伤痕，似乎遭受不知名的反噬；而曾经在预告中出现，追击桑榆的疤面人，却站在彭罗斯三角中的关键一环，手持利斧，姿态似乎是在防卫又似乎随时准备发动攻击，三者保持着奇妙的平衡，呈现出一种现实和梦境交叠、真实感与奇幻感并存的奇异状态。

　　而三种形象，其实也可以相互转换，落魄、光鲜、又或者完全陌生，只在一念之间。主视觉的背后，大朵花儿盛开，而影片中桑榆的白月光小姐姐正是名叫“花儿”，这是否暗示她对于桑榆的人生转变有着至关重要的影响？

　　王大陆在谈及角色时曾表示：“人有欲望是好事，因为有欲望所以才会有动力，去创造。”但他也直言“欲望应该有所约束，如果任由它很放纵地生长，其实也是一件很可怕的事情。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 超级的我 海报
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