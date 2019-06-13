作为讲述一位奇幻畅销作家生平的作品，《托尔金》实在让人提不起兴趣。

时光网讯 从表面上来说，一部关于《霍比特人》和《指环王》作者约翰·罗纳德·瑞尔·托尔金的简短传记片，听起来很符合商业爆款的条件。毕竟记忆中，导演彼得·杰克逊的多部改编电影还都让人记忆深刻，且多数得到了好评。而且，从某种程度上很相似的奇幻史诗《权力的游戏》前不久也结束了小荧幕征程，很多人都对其似乎处于隐居状态的创作者，乔治R·R·马丁的私生活有着极大的兴趣。但取而代之的是，《托尔金》难以在美国市场找到立足点，原因也很充分——这是一部弱化了哲学难题、宗教差异和主题深度的年代剧，甚至快要达到了漠不关心的程度。这部影片主要聚焦于托尔金年轻时的学术生涯，导演多姆·卡如库斯基交出了一份虽充满好意，但仍使人无感且激动不起来的答卷——一部毫无想象力的作品， 从表面上来说，一部关于《霍比特人》和《指环王》作者约翰·罗纳德·瑞尔·托尔金的简短传记片，听起来很符合商业爆款的条件。毕竟记忆中，导演彼得·杰克逊的多部改编电影还都让人记忆深刻，且多数得到了好评。而且，从某种程度上很相似的奇幻史诗《权力的游戏》前不久也结束了小荧幕征程，很多人都对其似乎处于隐居状态的创作者，乔治R·R·马丁的私生活有着极大的兴趣。但取而代之的是，《托尔金》难以在美国市场找到立足点，原因也很充分——这是一部弱化了哲学难题、宗教差异和主题深度的年代剧，甚至快要达到了漠不关心的程度。这部影片主要聚焦于托尔金年轻时的学术生涯，导演多姆·卡如库斯基交出了一份虽充满好意，但仍使人无感且激动不起来的答卷——一部毫无想象力的作品，





约翰·罗纳德·瑞尔·托尔金很小就成了孤儿，他和弟弟被遗弃给了弗朗西斯·摩根神父（科尔姆·米尼饰），一名罗马天主教神父扮演了兄弟俩父亲的角色。在托尔金（尼古拉斯·霍尔特饰）被一所贵族学校国王爱德华学校录取后，他遇见了一帮男孩——罗伯特·吉尔森（帕特里克·吉布森饰）、杰弗里·史密斯（Anthony Boyle饰）和克里斯托弗·怀斯曼（汤姆·格林-卡尼饰）——他们一开始显得不那么友好，但最终因为共同喜爱文学和艺术，与托尔金结为了好友。托尔金在约瑟夫·莱特教授（德里克·雅各比饰）的指导下找到了灵感，而后者之前是被说服才接受前者进入自己的课堂的。他还发现自己与伊迪丝·布拉特（莉莉·柯林斯饰）相爱，陷入了一段姐弟恋。但一战爆发后，托尔金被强征入伍，而他与周围人的关系也变得岌岌可危。











显然，《托尔金》的制片人和投资人将其幻想成了一部简单、讨好观众甚至比《莎翁情史》更模式化、更流线型的作品，且这位作家作品中的特定元素也会以相似的姿态展现在托尔金的生涯故事中。所以由大卫·格里森和史蒂文·贝雷斯福德所创作的剧本一次又一次地尝试触及浪漫和年代片的普遍特点，同时又将观众对于影片同名人物早就存在的联系和喜爱灌输进去。如果一个人预先不知道的话，那么他很容易将吉尔森、史密斯和怀斯曼分别对应到《霍比特人》中的人物，这种角色的代表性也是非常引人发笑的基础。





预告片 托尔金产业并不“批准”这部电影（在没看过电影的情况下，他们对于影片的发行发布了一则索然无味的声明）是最好玩的，因为片中并没有任何特别具有争议或是涉及丑闻的东西，还有真正有趣的东西。如果电影的职责是放映与讲述的结合，那么很不幸，《托尔金》没有通过此次考核。导演卡如库斯基（《芬兰的汤姆》）很努力地想突出托尔金生涯佳作灵感的根源——他对古语言和自创语言的痴迷。但这种突出本身就有很深的内在特性，而没有一位电影人能找到方法将其真正且令人可信地外部化。当托尔金因牛津考试挂科而受到威胁时，片中说道：“你知道那意味着什么，”这个对话太扁平了，因为观众没有看到没有任何严重后果。所以这部电影大多数时候都是独自漫步前行——除了涉及到战争背景的那部分。











霍尔特饰演的托尔金有种愠怒、内向的知性，这或多或少地增加了真实性，也确实有一些情感共鸣。至少这是可以看出来的。柯林斯饰演一个戏份极少的角色，使伊迪丝有了一种淡淡的、令人不可抗拒的魅力。这一对有一场非常棒的戏，是关于托尔金对于根语言学的精通，并将其与自己更宏大的想象力结合，但这被粗略带过了；其中，他接近伊迪丝，并解释了“一场争吵所带来的可怕礼物”。





但这群年轻靓丽的演员还是不足以维持《托尔金》的可看性和趣味性。其本质上并不算坏。总体来说，《托尔金》介于两部相似影片《历史系男生》和《杀死汝爱》之间（一部在背景上相似，一部则有着相似的作家主题），其粉丝可能会更喜欢这部。然而对于主流观众，这部电影只是间歇地吸引注意力——一部急转直下的作品，效果也只达到了本应达到的一半。











你有没有读过托尔金的小说？还是说你只熟悉彼得·杰克逊改编的电影版？不管怎样，哪一部是你的最爱？对于即将到来的亚马逊出品、大制作电视剧版托尔金名作，你是否感到兴奋？让我们在下面的评论区看到你的答案。