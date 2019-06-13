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郭富城马伊琍斩获华鼎奖影帝影后

张艺兴击败章宇王传君田壮壮 拿下最佳男配

2019-06-13 10:36:45 来源：Mtime时光网

第25届华鼎奖颁奖典礼在澳门举行，郭富城、马伊琍斩获影帝影后，张艺兴凭借《一出好戏》拿下最佳男配角，击败姜武、章宇、王传君和田壮壮多位影人。
       时光网讯 6月12日晚，第25届华鼎奖颁奖典礼在澳门举行，当晚公布了获奖名单，郭富城凭借《无双》夺得影帝，马伊琍凭借《找到你》荣获影后，张艺兴和周佳怡分别斩获中国电影最佳男女配角。影片《红海行动》荣获中国电影满意度调查第一名。《我不是药神》则夺取最佳影片大奖，文牧野《我不是药神》摘得最佳导演，中国电影终身成就奖颁发给了香港影人吴思远



       当天活动现场星光熠熠，郭富城马伊琍文牧野张艺兴、周佳怡、苏伦蒋璐霞等多位影人亮相现场。有意思的是，6月13日马伊琍还在微博分享了她与郭富城过去的一段往事，原来他们除了曾在电影《寒战》中饰演夫妻以外，在马伊琍的高中时代，她曾为郭富城的演出伴舞，演出的歌曲是《对你爱不完》。马伊琍还表示：郭富城在听到这段故事后，“惊讶得瞪大了双眼”。

       值得一提的是，张艺兴凭借《一出好戏》中的表演拿下最佳男配角，他击败了姜武《暴裂无声》、章宇《无名之辈》、王传君《我不是药神》、田壮壮《后来的我们》这四位演员。张艺兴在微博中表示，“很开心大家能够喜欢《一出好戏》，谢谢华鼎奖对马小兴的认可，对张艺兴的认可。这是我第一个因为表演而获得的鼓励 ，同时更是一种鞭策，我会好好珍惜，好好学习，更坚定更努力。​​​​ ”

第25届华鼎奖获奖名单：
中国电影满意度调查第一名：《红海行动》
中国最佳影片：《我不是药神》
中国香港最佳影片：《逆流大叔》
中国台湾最佳影片：《谁先爱上他的》
中国电影最佳导演：文牧野 《我不是药神》
中国电影最佳女主角：马伊琍 《找到你》
中国电影最佳男主角：郭富城 《无双》
中国电影最佳女配角：周佳怡 《无双》
中国电影最佳男配角：张艺兴 《一出好戏》
中国电影最佳编剧：庄文强 《无双》
中国电影最佳新锐导演：苏伦 《超时空同居》
中国电影最佳新锐演员：蒋璐霞 《红海行动》
中国电影最佳歌曲：《瞎子》 （尧十三《无名之辈》
中国电影最佳制作机构：博纳影业
中国最佳制片人：于冬
中国电影终身成就奖：吴思远

郭富城

马伊琍

吴思远

张艺兴

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 华鼎奖
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