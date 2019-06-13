2019-06-13 10:36:45 来源：Mtime时光网
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编辑：隐饮
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宋宋小女子
4分钟前
感觉理应王传君 这奖是怎么了 怎么发的 谁解释下……
穿梭时光的狐狸
5分钟前
这红花油包装盒一样的证书充分展露了该奖的高端。
本杰明
11分钟前
what??
超级烧伤
15分钟前
文章复出彻底没戏，折腾了几年耗尽全部资源，依然不受待见。现在又要马伊琍赚钱养家了。
TEA先生
20分钟前
说实话张艺兴在一出好戏里面演的还可以，不过远远达不到王传君和章宇的表演水平，感觉这个奖发的像一出笑话
13排8号单人套餐去冰
32分钟前
一出好戏还行，但是张艺兴击败王传君和章宇获最佳男配？excuse me?? :))))))))
AlienSPY26分钟前
同感
830624北冥
马伊琍和姜武很一般哈，章宇和王传君的优秀不分伯仲。张艺兴有点嫩。郭富城也很一般。我心目中的影帝只有两个：陈宝国，罗伯特德尼罗。哈哈哈哈
想长胖10分钟前
陈宝国演的电影屈指可数，你觉得哪部可以拿影帝？
披着人皮的鬼
45分钟前
？？？这不是连野鸡奖都算不上的违法奖？跑澳门就能换皮重来？末代帝后居然后继有人了哈哈哈哈哈哈哈笑死
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