“漫威新铁三角”神盾局局长尼克·弗瑞、神秘客和小蜘蛛同框出现，而身着全新战衣的小蜘蛛占据C位破框而出，此次IMAX将独家带来多达26%画面的增幅，让观众畅快欣赏蜘蛛侠新征程。









此次在场面更为宏大的欧洲战场中，蜘蛛侠将飞天遁地与强大反派群敌展开惊险激战，全新升级的技能和装备将带给观众最为震撼的感官体验，影片中让人目不暇接的燃炸畅快的视效场景，配以战斗感十足的主题曲，拥有高清画质和丰富细节，且比普通版本多26%画面内容的IMAX大银幕将充斥观众的视野，让观众身临其境地感受蜘蛛侠全方位勇战群敌、力挽狂澜的蜕变成长，即将在这个暑假掀起影迷对于新一代超级英雄的热情。







