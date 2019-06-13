由导演乔·沃茨
执导，汤姆·赫兰德
、杰克·吉伦哈尔
、塞缪尔·杰克逊
等好莱坞知名演员主演的蜘蛛侠系列最新影片《蜘蛛侠：英雄远征》
即将于6月28日，提前北美四天率先登陆全国超600家IMAX影院。今日，IMAX发布《蜘蛛侠：英雄远征》无界海报，海报上“漫威新铁三角”神盾局局长尼克·弗瑞、神秘客和小蜘蛛同框出现，局长神情严肃紧握手枪，依旧散发出钢铁硬汉的气息；身披战袍的神秘客双手释放出绿色的激光，战斗力不容小觑；而身着全新战衣的小蜘蛛占据C位破框而出，此次IMAX将独家带来多达26%画面的增幅，让观众畅快欣赏蜘蛛侠新征程。
《蜘蛛侠：英雄远征》延续《复联4》
故事线，经过初代英雄离去和重重磨砺的蜘蛛侠，将远赴欧洲的伦敦、柏林和威尼斯等城市，独挑大梁对抗全新敌人。
此次在场面更为宏大的欧洲战场中，蜘蛛侠将飞天遁地与强大反派群敌展开惊险激战，全新升级的技能和装备将带给观众最为震撼的感官体验，影片中让人目不暇接的燃炸畅快的视效场景，配以战斗感十足的主题曲，拥有高清画质和丰富细节，且比普通版本多26%画面内容的IMAX大银幕将充斥观众的视野，让观众身临其境地感受蜘蛛侠全方位勇战群敌、力挽狂澜的蜕变成长，即将在这个暑假掀起影迷对于新一代超级英雄的热情。