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陶红程琳任电影《监护风云》推广大使

孩童视角"畏惧心声"剧照曝光 6月21日上映

2019-06-13 11:42:40 来源：Mtime时光网

陶红、程琳担任法国电影《监护风云》推广大使，两位大使非常认同影片传递出的社会意义。
       

《监护风云》中国推广大使-陶红

时光网讯 即将在6月21日于全国艺联专线上映的电影《监护风云》，近日公开陶红程琳两位中国推介大使。同时发布“畏惧心声”台词剧照组图，以纯真、无辜的孩童视角，倾诉笼罩家暴阴影下的戳心台词，诠释了电影中令人阴郁难忘的监护纷争瞬间。

       此组剧照如实展现了小男孩朱利安的生活日常，本应是与家人其乐融融的画面，都因深受“家暴”之痛而笼罩了一层难以言喻的阴影。“我不能在外面玩，因为我害怕那个男人会过来”“他不配当父亲，我很高兴他们要离婚了”。

       每张剧照上意味深长的台词，都似孩子在倾诉不敢说出口的真实心声，深深体现了那份对于“施暴父亲”的强烈抵触及抗拒。剧照中的真实化生活场景与复杂化人物表情相辅相成，让人浮想联翩，引发期待。

       

《监护风云》中国推广大使-程琳

电影《监护风云》围绕深受家暴侵害的母亲竭力保护儿女远离有暴力倾向的父亲展开。随着情节递进，父亲近乎于病态的控制欲渐渐显现，一场揪心的“家庭拉锯战”惊心上演。

       影片是法国导演泽维尔·勒格朗的长片处女作，聚焦原生家庭所带给人的伤痛。导演曾凭借此片一战成名，斩获了威尼斯电影节最佳导演银狮奖、最佳处女作未来狮奖；“法国奥斯卡”凯撒奖最佳影片、最佳原创剧本、最佳女主、最佳剪辑等21项国际大奖及27项提名。

值       得一提的是，著名演员陶红与歌唱家、二胡演奏家程琳，此番以“中国推介大使”的身份倾情加盟，力荐电影。她们在被影片品质折服的同时，也对每个演员的演绎称赞不已。

      陶红说：“电影里有很多的人物特写镜头，极具视觉冲击力。”此外，两位大使也非常认同影片传递出的社会意义，陶红倡导：“家暴问题应当引起我们每个人的重视。”程琳则表示：“看过电影之后觉得很扎心、很触动。站在一个母亲的角度深感面对家暴，要学会自我保护！”

        电影《监护风云》将在6月21日登陆全国艺联专线上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 监护风云
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