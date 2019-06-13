《鼠胆英雄》曝光了一支佟丽娅拍摄特辑，影片中她将出演豪放大笑、河东狮吼、装凶扮丑等桥段，逗趣十足让人忍俊不禁，与以往银幕上气质如兰的女神形象大相径庭。









佟丽娅饰演的飞乐门歌女杜卿是一个性格直率，看似有些无赖实则敢爱敢恨、勇于追求幸福的女性，她的行为举止常常出人意料，这也为角色增添了几分喜剧色彩。从已曝光的特辑来看，影片中不仅有歌女杜卿顾盼生姿的曼妙舞步，还能观赏到她与闫大海逗趣横生的耍宝现场。





佟丽娅 佟丽娅大多时候身穿华丽服装，载歌载舞妩媚妖娆，但慌乱之下窘态百出的情况也时有发生，尤其是豪放大笑、河东狮吼、装凶扮丑等桥段，逗趣十足让人忍俊不禁，与以往荧幕上气质如兰的女神形象大相径庭。



