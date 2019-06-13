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近日，喜剧电影《鼠胆英雄》
曝光了一支女主拍摄特辑，佟丽娅一改优雅古典气质，在一众喜剧大咖的熏陶下发掘隐藏的欢脱性格，诠释出集美丽、娇媚、泼辣、逗趣于一体的全新女神形象，勾起观众十足好奇心。
影片《鼠胆英雄》
讲述了青龙帮小混混闫大海(岳云鹏饰)，在追求女神杜卿(佟丽娅饰)的过程中，阴差阳错走上人生巅峰，成为大英雄的故事。
佟丽娅饰演的飞乐门歌女杜卿是一个性格直率，看似有些无赖实则敢爱敢恨、勇于追求幸福的女性，她的行为举止常常出人意料，这也为角色增添了几分喜剧色彩。从已曝光的特辑来看，影片中不仅有歌女杜卿顾盼生姿的曼妙舞步，还能观赏到她与闫大海逗趣横生的耍宝现场。
佟丽娅大多时候身穿华丽服装，载歌载舞妩媚妖娆，但慌乱之下窘态百出的情况也时有发生，尤其是豪放大笑、河东狮吼、装凶扮丑等桥段，逗趣十足让人忍俊不禁，与以往荧幕上气质如兰的女神形象大相径庭。
佟丽娅曾表示：“观众给了我一个很高的评价，认为我是女神，但现实生活中我觉得我更逗比一些”，搭档岳云鹏还给出“她的形象和生活里的气质，中间差着三个野人”的评价，可见在佟丽娅恬静优雅外表下隐藏的活泼风趣，全都在《鼠胆英雄》
这部影片中得已呈现，这个集美丽、娇媚、泼辣、逗趣于一体的“全新女神”形象也引得观众无限好奇。