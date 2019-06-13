时光网讯
6月12日晚，恐怖片《碟仙》
在北京朝阳大悦城金逸影城举办首映礼，到场观众有幸提前一睹影片风采，放映完毕后，影片导演廉涛
、主演黄奕
、程小夏、鹿嘉豪、何佳颖现身，分享影片幕前幕后的众多故事。
《碟仙》
已经定档6月21日全国上映，打响内地暑期档惊悚恐怖片“第一枪”。
现场发布“破祟护爱”最新海报 黄奕真情流露回忆人生最暗淡时光
首映礼现场，主演黄奕惊喜揭晓了《碟仙》
最新“破祟护爱”人物关系海报。海报的背景是密闭阴森的老房子，幽暗微弱的壁灯照亮老房子的一角。黄奕饰演的母亲将女儿搂在怀中，用手捂住女儿的眼睛，神色充满戒备。厄运，正在向遭到诅咒的女儿靠近；母亲，将如何拯救她？！
《碟仙》作为黄奕首部出演的恐怖片，被问及参演原因时，黄奕真情流露，表示该片与她的现实经历有许多关联：拍摄《碟仙》时，刚好是她人生中最暗淡的时光，曾几度让她内行崩溃、想要放弃。然而影片中，黄奕饰演的梦瑶是一位独立、坚强、勇敢的单亲妈妈，通过演绎角色，让她在现实中找到一个可以宣泄情绪的出口。
黄奕动情表示：“不管内心多害怕都要保护孩子，很多时候恐怖不是来自外在，只要克服内心恐惧，就能勇敢去面对。”充满力量的一席话，也引起现场观众鼓掌共鸣。
主创“碎碟保平安”气氛推向高潮 观后感：氛围吓人、母爱感人
电影《碟仙》中，女儿遭受的厄运全因无意中玩了碟仙而起，看得让人忍不住想把碟仙盘子给砸了，免让后人再受不幸。首映礼现场，片方满足观众愿望，举行“碎碟保平安”的“驱邪”仪式。
靠近尾声的时候，众主创们各自挥舞锤子，砸碎面前的“碟仙”，惹得现场观众一片喝彩，气氛达到高潮！
《碟仙》由导演廉涛，携手著名演员黄奕和范逸臣，精心打磨多年而成。据悉，这是40年来首部直接以“碟仙”二字命名的国产恐怖片，堪称最正宗的一部碟仙电影。影片已经定档6月21日全国上映。
编辑：飒飒