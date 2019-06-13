网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

黄奕亮相恐怖片《碟仙》首映礼

拍片时正值人生低谷 戏内戏外做好母亲

2019-06-13 16:52:38 来源：Mtime时光网

恐怖片《碟仙》首映礼举办，主演黄奕现身。

《碟仙》游魂移影预告片

　　时光网讯 6月12日晚，恐怖片《碟仙》在北京朝阳大悦城金逸影城举办首映礼，到场观众有幸提前一睹影片风采，放映完毕后，影片导演廉涛、主演黄奕、程小夏、鹿嘉豪、何佳颖现身，分享影片幕前幕后的众多故事。

　　《碟仙》已经定档6月21日全国上映，打响内地暑期档惊悚恐怖片“第一枪”。




现场发布“破祟护爱”最新海报 黄奕真情流露回忆人生最暗淡时光

　　首映礼现场，主演黄奕惊喜揭晓了《碟仙》最新“破祟护爱”人物关系海报。海报的背景是密闭阴森的老房子，幽暗微弱的壁灯照亮老房子的一角。黄奕饰演的母亲将女儿搂在怀中，用手捂住女儿的眼睛，神色充满戒备。厄运，正在向遭到诅咒的女儿靠近；母亲，将如何拯救她？！



　　《碟仙》作为黄奕首部出演的恐怖片，被问及参演原因时，黄奕真情流露，表示该片与她的现实经历有许多关联：拍摄《碟仙》时，刚好是她人生中最暗淡的时光，曾几度让她内行崩溃、想要放弃。然而影片中，黄奕饰演的梦瑶是一位独立、坚强、勇敢的单亲妈妈，通过演绎角色，让她在现实中找到一个可以宣泄情绪的出口。

　　黄奕动情表示：“不管内心多害怕都要保护孩子，很多时候恐怖不是来自外在，只要克服内心恐惧，就能勇敢去面对。”充满力量的一席话，也引起现场观众鼓掌共鸣。



主创“碎碟保平安”气氛推向高潮  观后感：氛围吓人、母爱感人

　　电影《碟仙》中，女儿遭受的厄运全因无意中玩了碟仙而起，看得让人忍不住想把碟仙盘子给砸了，免让后人再受不幸。首映礼现场，片方满足观众愿望，举行“碎碟保平安”的“驱邪”仪式。



　　靠近尾声的时候，众主创们各自挥舞锤子，砸碎面前的“碟仙”，惹得现场观众一片喝彩，气氛达到高潮！

　　《碟仙》由导演廉涛，携手著名演员黄奕和范逸臣，精心打磨多年而成。据悉，这是40年来首部直接以“碟仙”二字命名的国产恐怖片，堪称最正宗的一部碟仙电影。影片已经定档6月21日全国上映。



   编辑：飒飒

关键词： 碟仙 恐怖片 黄奕 范逸臣 华语片 惊悚 首映礼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

碟仙

碟仙 (2019)

0.0

导演：廉涛

主演：黄奕 范逸臣

在线播放

廉涛

廉涛

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

黄奕

黄奕

Crystal Huang

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

"神奇女侠2"首曝海报变身"黄金圣斗士"

盖尔加朵光芒万丈 导演宣布不出席SDCC

11
《神奇女侠1984》首曝海报。
2

他是香港影片中最著名的悍匪

真实的“世纪贼王”比电影更复杂

一手策划惊天绑架案的张子强到底有多彪悍？
3

“星爵”与施瓦辛格爱女凯瑟琳完婚

州长滚导等亲朋好友共同见证一对新人

11
“星爵”克里斯·帕拉特和凯瑟琳·施瓦辛格走进婚姻殿堂..
4

日本"魔鬼身材"女星池田依来沙写真大赏

日本和西班牙混血 傲人上围吸引眼球

34
日本模特、演员池田依来沙推出最新写真集《pinturita》..
5

俄国民众：我们自己拍不出"切尔诺贝利"

“感谢美国人，做了我们应做却没做的事”

与其说切尔诺贝利是一次工业事故，它更是前苏联官僚体制..

查看更多