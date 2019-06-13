恐怖片《碟仙》首映礼举办，主演黄奕现身。

《碟仙》游魂移影预告片



















现场发布“破祟护爱”最新海报 黄奕真情流露回忆人生最暗淡时光















《碟仙》作为黄奕首部出演的恐怖片，被问及参演原因时，黄奕真情流露，表示该片与她的现实经历有许多关联：拍摄《碟仙》时，刚好是她人生中最暗淡的时光，曾几度让她内行崩溃、想要放弃。然而影片中，黄奕饰演的梦瑶是一位独立、坚强、勇敢的单亲妈妈，通过演绎角色，让她在现实中找到一个可以宣泄情绪的出口。





黄奕动情表示：“不管内心多害怕都要保护孩子，很多时候恐怖不是来自外在，只要克服内心恐惧，就能勇敢去面对。”充满力量的一席话，也引起现场观众鼓掌共鸣。











主创“碎碟保平安”气氛推向高潮 观后感：氛围吓人、母爱感人





电影《碟仙》中，女儿遭受的厄运全因无意中玩了碟仙而起，看得让人忍不住想把碟仙盘子给砸了，免让后人再受不幸。首映礼现场，片方满足观众愿望，举行“碎碟保平安”的“驱邪”仪式。











靠近尾声的时候，众主创们各自挥舞锤子，砸碎面前的“碟仙”，惹得现场观众一片喝彩，气氛达到高潮！





《碟仙》由导演廉涛，携手著名演员黄奕和范逸臣，精心打磨多年而成。据悉，这是40年来首部直接以“碟仙”二字命名的国产恐怖片，堪称最正宗的一部碟仙电影。影片已经定档6月21日全国上映。











编辑：飒飒