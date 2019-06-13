



父爱如山，感谢父亲陪伴我们长大，其实很想对父亲说，当你老成一个孩子，请让我像大人一样耐心的陪伴你！ 父爱如山，感谢父亲陪伴我们长大，其实很想对父亲说，当你老成一个孩子，请让我像大人一样耐心的陪伴你！





在父亲节来临之际，不知道小伙伴们有没有准备好礼物？小编猜想爸爸们最想要的礼物应该是你的“陪伴”哦！所以特别为你准备了一场“父亲节”的挑战赛，不仅可以回顾那些经典影片，还有机会赢取免费影票，小伙伴们快去赢张影票，陪爸爸去看场电影吧！





【参与方式】





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【小试身手】想提前了解答题的小伙伴们，看过来。

A：单亲父亲 B：是个厨师 C：最后成为知名金融投资家





答 B：是个厨师

《当幸福来敲门》是由加布里尔·穆奇诺执导，威尔·史密斯、贾登·史密斯、桑迪·牛顿等主演的美国电影。影片取材真实故事，主角是美国黑人投资专家克里斯·加德纳。





影片讲述克里斯·加德纳（威尔·史密斯），生活在旧金山的黑人男青年，靠做推销员养着老婆还有幼子。后因公司裁员让他丢了饭碗。克里斯从此遭遇了一连串重大打击，妻子因忍受不了长期的贫困生活愤而出走，克里斯不仅要面对失业的困境，还要独立抚养儿子。为了儿子的未来，他重新振作，刻苦耐劳的善尽单亲责任，奋发向上成为股市交易员，最后成为知名的金融投资家的励志故事。影片获得2007年奥斯卡金像奖最佳男主角的提名。





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