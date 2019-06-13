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父亲节快乐！答题赢免费影票

伙伴们快去赢影票，陪爸爸去看场电影吧！

2019-06-13 16:53:07 来源：Mtime时光网

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　　父爱如山，感谢父亲陪伴我们长大，其实很想对父亲说，当你老成一个孩子，请让我像大人一样耐心的陪伴你！

　　在父亲节来临之际，不知道小伙伴们有没有准备好礼物？小编猜想爸爸们最想要的礼物应该是你的“陪伴”哦！所以特别为你准备了一场“父亲节”的挑战赛，不仅可以回顾那些经典影片，还有机会赢取免费影票，小伙伴们快去赢张影票，陪爸爸去看场电影吧！

【参与方式】

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【小试身手】想提前了解答题的小伙伴们，看过来。
请听题：以下对电影《当幸福来敲门》中父亲描述错误的是？
A：单亲父亲    B：是个厨师   C：最后成为知名金融投资家

答   B：是个厨师
 
　　《当幸福来敲门》是由加布里尔·穆奇诺执导，威尔·史密斯、贾登·史密斯、桑迪·牛顿等主演的美国电影。影片取材真实故事，主角是美国黑人投资专家克里斯·加德纳。

　　影片讲述克里斯·加德纳（威尔·史密斯），生活在旧金山的黑人男青年，靠做推销员养着老婆还有幼子。后因公司裁员让他丢了饭碗。克里斯从此遭遇了一连串重大打击，妻子因忍受不了长期的贫困生活愤而出走，克里斯不仅要面对失业的困境，还要独立抚养儿子。为了儿子的未来，他重新振作，刻苦耐劳的善尽单亲责任，奋发向上成为股市交易员，最后成为知名的金融投资家的励志故事。影片获得2007年奥斯卡金像奖最佳男主角的提名。

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   编辑：汀

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关键词： 时光猜电影
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相关电影/影人

当幸福来敲门

当幸福来敲门 (2006)

8.5

导演：加布里尔·穆奇诺

主演：威尔·史密斯

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