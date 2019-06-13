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蝙蝠侠官家"阿福"单人剧集发正式预告

打架、把妹、混夜店 这个潘尼沃斯非同小可

2019-06-13 17:00:42 来源：Mtime时光网

预告片中，能看到阿福年轻的时候也是风流倜傥，打架、把妹、混夜店是面面俱到。更关键的是，在预告片中能看到托马斯·韦恩的出场，托马斯是蝙蝠侠的父亲。
　　时光网讯 DC美剧《潘尼沃斯》发布正式版预告片，阿弗雷德·潘尼沃斯是蝙蝠侠的管家，但是这名管家也来历不凡，究竟他有怎样的过去？在这部剧集里会解释清楚。

　　预告片中，能看到阿福年轻的时候也是风流倜傥，打架、把妹、混夜店是面面俱到。更关键的是，在预告片中能看到托马斯·韦恩的出场，托马斯是蝙蝠侠的父亲。

　　本剧第一季一共十集，每集一个小时，讲述了DC角色“阿福”的起源故事。阿福日后会成为蝙蝠侠布鲁斯·韦恩的传奇管家，这位前英国特种空勤团（SAS）士兵组建了自己的保安公司，后来在上世纪60年代的伦敦，开始与布鲁斯的亿万富翁父亲托马斯一起工作。

　　官网上对于潘尼沃斯的描述是，“潘尼沃斯充满孩子气，这位英俊、快乐、迷人、聪明的年轻人来自伦敦，看上去满脸坦诚，你很难想到他是位杀手。阿福不知道现在这个被迫成为的冷酷杀手，如何与内心中善良的男孩和解。”

　　本剧的导演兼编剧丹尼·加农说，该剧将是R级，“本剧讲述的是美剧《哥谭》发生20年之前的故事，是个非常不一样的世界，这是DC版的上世纪60年代伦敦，但又与我们所熟悉的英格兰不尽相同”。他也解释说，阿福不会与经典的蝙蝠侠反派对战，但会有“英国文学中经典的反派角色”。加农还说，阿福有可能要对付开膛手杰克的后人。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 潘尼沃斯 预告片 DC 蝙蝠侠
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