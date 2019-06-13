飞鱼快传已同多家院线、影管达成战略合作，在200余家影院投入使用，完成《毒液：致命守护者》《雪·葬》《狄仁杰之四大天王》《超时空同居》等59部影片的分发传输测试。

时光网讯





展台实操，全方位体验飞鱼快传





上海CinemaS由中国电影发行放映协会和北京电影学院未来影响高精尖创新中心主办，该活动致力于发挥引导中国电影、影院、泛娱乐产业发展，促进综合性信息交互以及电影行业内外合作，着力发挥发行、放映端的纽带作用，助推中国电影产业链整体发展。





针对现阶段电影行业飞速发展的市场，凤凰云祥结合凤凰卫视自身研发的大文件传输技术，搭建了一个基于互联网大文件传输技术的影片分发传输平台，即数字拷贝分发系统飞鱼快传，为各大院线的影院提供稳定、安全、高效、经济的片源传输保障服务。





作为影视产业中的新生力量，飞鱼快传将于6月19日-21日在上海世博展览馆1号厅F005展位以丰富的形式和新鲜的面孔亮相。现场不仅有五万豪礼现金放送的活动，还会现场演示实际操作流程，从PC端、移动端等全方位体验，亲身感受飞鱼快传一键发送、自动接收，数据统计、消息推送、组织管理等功能。





决赛路演，多维度呈现技术优势





“中国影院+创新产品大赛”是以影院领域创新产品为主导的专业赛事，作为上海CinemaS的重磅环节，汇集了影院投资界商业领袖、技术先驱、财经人士和行业精英，从多维度激发电影中下游产业链的潜能发掘与模式进化，营造更优质的参展体验和商机呈现。





目前，飞鱼快传已凭借其技术的创新性和产品的未来性特质入围决赛。6月20日，凤凰云祥CEO王宏波将携飞鱼快传亮相决赛路演、现场答辩。此次活动是飞鱼快传继第9届北京国际电影节和第18届沈阳全国院线推介会之后融入行业、深度参与电影产业链条的一次集中展示。

5G时代，做电影分发传输技术的引领者





6月7日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，也代表着中国也正式步入5G商用元年。5G将渗透到社会的各个领域，以用户为中心构建全方位的信息生态系统，开启万物互联的大时代。而作为传统行业的电影行业伴随着5G的到来将会有哪些全新的发展？6月18日下午，凤凰云祥CEO王宏波先生将以5G时代电影产业面临的机遇和挑战为主题，在上海国际电影论坛暨展览会开幕式论坛上发表自己的看法。





5G时代到来，对于致力于网络分发传输技术研发的飞鱼快传而言是一把“利器”。在现有的宽带网络基础上，以100M条件下，原来一部110GB的影片需要6-10小时才能完成分发传输，而5G网络环境下，速度可以提升10倍。此外，在6月19日下午，凤凰云祥CEO王宏波也会出席该活动主办的圆桌论坛，同行业翘楚一起讨论5G背景下的影院技术发展趋势。





目前，飞鱼快传已同多家院线、影管达成战略合作，在200余家影院投入使用，完成《毒液：致命守护者》《雪·葬》《狄仁杰之四大天王》《超时空同居》等59部影片的分发传输测试。未来在5G网络环境下将发挥更多的优势，不断创新技术、满足行业需求，做网络分发传输技术的引领者。

上海国际电影论坛暨展览会（以下简称上海CinemaS）将于6月18日-21日在上海举行，凤凰卫视控股有限公司（以下简称凤凰卫视）全资子公司凤凰云祥（北京）科技发展有限公司（以下简称凤凰云祥）CEO王宏波将携旗下产品飞鱼快传出席活动。在此期间飞鱼快传将用一次路演、两场论坛、三天展览，带你全方位体验网络分发传输技术的魅力。

编辑：迪通拿