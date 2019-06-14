当天，主要配音演员汤姆·汉克斯（牛仔伍迪）、蒂姆·艾伦（巴斯光年）、安妮·波次（牧羊女）等等悉数来到现场，为影片首映礼助阵。

在主创走红毯期间，记者也采访到了多位主创，他们也向时光网友分享创作这部影片的心得。

一众性格鲜明的角色是《玩具总动员》系列的最大魅力之一。《玩具总动员4》中，不仅胡迪、巴斯光年、翠丝(Jessie)、抱抱龙(Rex)、弹簧狗(Slinky Dog)等经典角色都将欢乐回归，甚至连阔别已久的牧羊女(Bo Peep)也将再度出现，在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃，而且变得气场强大、更具个性，是新冒险中的重要一环。





除了熟悉的玩伴之外，《玩具总动员4》还带来了新朋友，包括新主人邦妮在手工课上用叉勺改造的“叉叉”，他对玩具身份极度抗拒，傲娇得可爱；而嘉年华上色彩缤纷的毛绒玩具“兔哥”和“达鸭”则本片的开心果，犀利的嘴炮与可爱的外表形成强烈的“反差萌”，承包不少笑点。





同样集结新朋旧友的还有配音阵容，不仅汤姆·汉克斯、蒂姆·艾伦等领衔的原班阵容悉数回归，新成员同样极具看点，比如基努·里维斯就将倾情加盟，在现实中是骨灰级摩托车迷的他将为表演摩托车特技的人偶“潇洒公爵”配音，这也是他从艺三十多年来首次参与大制片厂动画的配音。





《玩具总动员》系列的全新篇章《玩具总动员4》将于6月21日（周五）以3D/IMAX 3D/中国巨幕/杜比影院等格式在全国影院缤纷登陆。