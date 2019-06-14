由汤唯、雷佳音主演的新作《吹哨人》定档9月12日上映，定档预告及海报双发，“吹哨人”的概念源自英国，指在政府和企业中发现弊端、揭露真相的人，影片将展现一场横跨三大洲的极致追击。









“我想请你帮个忙，你去当吹哨人说出真相。”神秘女人汤唯突然出现，一句开场，引发无数联想，也将雷佳音拉入一场深不可测的阴谋……爆炸、陷害、追车、逃亡等大片戏码接踵而至，短短一分钟的预告，每一秒都令人心惊肉跳！定档海报则暗藏深意，遮蔽于玻璃之后的汤唯雷佳音眉头紧锁，神态凌厉，“眼神杀”里都是戏，看似话欲出口的他们似乎面临重重阻碍……





电影《吹哨人》定档海报-雷佳音 电影《吹哨人》中，汤唯挑战破窗、追车等高危动作戏，有不少动作戏码都是她演艺生涯中的首次尝试，让人不禁好奇气质女神会为我们带来怎样的惊喜。此外，汤唯和雷佳音的关系同样看点十足，两人亦敌亦友，关系走向破朔迷离。





在积累了不俗的口碑与票房成绩后，薛晓路导演关注社会议题，将这样一类与每个人生活息息相关的“孤胆英雄”搬到大银幕上，是对“吹哨人”及“吹哨人制度”的敬意，也是对当下社会最直接深刻的现实表达。