时光网讯 《玩具总动员４》
烂番茄口碑解禁，连续76评满分100%，关于续作烂尾的担心影迷们可以放一放了，值得一提的是，《玩具总动员》前三部烂番茄评分只有第三部评分是98%，其余均为100%，不知这部最终评价定格在多少。
外媒对该片不吝赞美：
CNN ：《玩具总动员4》
是一次电影大满贯，这部时隔9年的续集完全对得起超高的期待值。
芝加哥太阳时报 ：对这个系列来说，第四部一个不错的补充，不仅带回了动画史上最讨人喜欢的角色，同时还介绍了许多非常有趣的新玩具——一些看起来很有爱，而另一些则让人更多联想到在R级电影里看到的老旧恐怖玩偶。
Vox：胡迪对爱的找寻，让我们意识到放手是多么困难。
洛杉矶时报：会以你意想不到的方式令人折服。
综艺 ：多了许多新亮点，观众会发现这个系列不能没有它。
帝国：第四部并不像系列之前那样不可或缺，但不能否认的是，再一次看到胡迪和小伙伴们仍然会觉得非常快乐，并很可能又一次让你掉眼泪。
卫报：《玩具4》一点也不烂，但是时候放下它了。”
老成员一个不落，还多了一些“新玩具”
前作中的胡迪、巴斯光年、牧羊女、翠丝、红心马、蛋头先生、蛋头太太、弹簧狗、小猪零钱罐火腿、小绿人、抱抱龙、刺猬先生均将回归。
配音阵容方面，不仅汤姆·汉克斯、蒂姆·艾伦等领衔的原班阵容，还将有新角色加入，包括乔丹·皮尔配音的兔哥、吉甘-迈克尔·凯配音的达鸭以及托尼·海尔配音的叉叉Forky。以及基努·里维斯配音的“潇洒公爵”亮相。
《玩具总动员4》讲述了新主人邦妮把她自制的、不情愿当玩具的叉叉加入了玩具群。叉叉坚信自己不是玩具，试图努力逃离玩具的世界。
而叉叉是邦妮最爱的玩具，带给她很多欢乐。为了追回叉叉，胡迪和巴斯光年等携手合作，一场玩具角色的全新冒险即将开启。影片将于６月21日上映。