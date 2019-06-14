外媒对该片不吝赞美：





中国定档预告 芝加哥太阳时报 ：对这个系列来说，第四部一个不错的补充，不仅带回了动画史上最讨人喜欢的角色，同时还介绍了许多非常有趣的新玩具——一些看起来很有爱，而另一些则让人更多联想到在R级电影里看到的老旧恐怖玩偶。









Vox：胡迪对爱的找寻，让我们意识到放手是多么困难。





洛杉矶时报：会以你意想不到的方式令人折服。





综艺 ：多了许多新亮点，观众会发现这个系列不能没有它。





帝国：第四部并不像系列之前那样不可或缺，但不能否认的是，再一次看到胡迪和小伙伴们仍然会觉得非常快乐，并很可能又一次让你掉眼泪。





卫报：《玩具4》一点也不烂，但是时候放下它了。”





差不多史上最强动画片系列了





老成员一个不落，还多了一些“新玩具”



