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管虎《八佰》曝“为什么拍”特别视频

受八路军父亲和抗日英烈启发

2019-06-14 09:24:23 来源：Mtime时光网

导演管虎透露了他受父亲和抗日英烈们的启发，追溯历史、传承抗战精神的创作初衷。
      时光网讯 日前，电影《八佰》发布“为什么拍《八佰》”初心版特别视频，导演管虎透露了他受父亲和抗日英烈们的启发，追溯历史、传承抗战精神的创作初衷。

      除此之外，吸引他的还有这场战事本身的意义，四行仓库保卫战是一场孤军无援的必败之战，然而被当做“弃子”的八百壮士誓死守护，不仅展示出中国人在逆境中的勇气和尊严，更让当时节节败退下溃散的民心得到凝聚。

      电影《八佰》故事原型为1937年淞沪会战中的最后一役，彼时中日双方激战近三个月，上海即将沦陷。穷途末路之际，政府企图寄希望于西方国家的援手，因此在大军西撤的时候留下88师524团四百余人驻守苏州河北岸的四行仓库，为了向国际社会维持抵抗的姿态。而对于这四百余人来说，四行仓库是最后的阵地，亦是他们的坟墓。

      导演管虎的父亲曾是八路军（国民革命军第八路军）的一名战士，父亲对战场的描述令管虎认识到残酷战场下，军人的勇气及勇气背后支撑的为国之信念。

      为了在大银幕上重现这场战役，项目历经5年，三度重启，耗时18个月设计搭建了一片建筑面积20万平米、拥有68栋建筑的实景。群演历时7个月的军事训练，主演亦提前进组接受严格军事训练。

      电影《八佰》将于2019年7月5日全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 八佰 管虎
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八佰

八佰 (2019)

0.0

导演：管虎

主演：姜武 张译

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管虎

管虎

Hu Guan

职业：导演 | 编剧

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