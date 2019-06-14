《黑衣人：全球追缉》今日全国上映，片方特别发布一款“传奇再续”版海报和制作特辑，在致敬前作的同时，也开启黑衣人全新篇章。





影片在上映后好评不断，速8导演带来的动作升级全程惊险刺激。黑衣探员驾驶全新战车一键飞天上演科幻版速度与激情，街头遇险超跑秒变行走的武器库开启伦敦激战，探员H与探员M近身酣战邪恶外星人动作帅气。二人全球追缉邪恶外星人，险象环生，对战不停。





从漫威宇宙穿越而来的“雷神”、“女武神”更是为影片增加了超多期待，二人在新作中依旧CP感十足。“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯穿上帅气黑衣化身明星探员H，他与“女武神”泰莎·汤普森饰演的实习探员M组成临时搭档开启全球追缉任务。二人互相嫌弃又同仇敌忾的剧情设计充满新鲜感，更有萌星人兵兵不停的“挑拨离间”，让观众在紧张的时刻也能发出会心一笑。





《黑衣人：全球追缉》剧照 这对“神仙组合”在失去神力后，开启地球“黑”科技模式。他们乘坐黑衣人总部的地下特快秒穿全球，此次剧组辗转美国、英国、法国、意大利、摩洛哥等多个国家，汇集全球多元文化，每场战斗都极具特色。





无论是伦敦的城市枪战还是马拉喀什的街头追缉都让人大呼过瘾。此次面对的敌人也非比寻常，幻影双煞硬抗攻击、器化万物的超能力堪称宇宙最强杀器，而“谍女郎”丽贝卡·弗格森饰演的三臂美人直接与探员M开启徒手肉搏模式，招式诡异，防不胜防。两位探员酣战全球，实力演绎什么叫“神仙打架”。



