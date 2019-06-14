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好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》
今日登陆全国各大院线，最嗨地球保卫战正式打响！在上映之日片方特别发布一款“传奇再续”版海报和制作特辑，致敬前作的同时也开启黑衣人全新篇章。影片延续该系列设定，对动作特效进行全面升级。酷炫的未来科技和燃爆的动作场面以及超萌的新外星人都将再次席卷全球。
影片在上映后好评不断，速8导演带来的动作升级全程惊险刺激。黑衣探员驾驶全新战车一键飞天上演科幻版速度与激情，街头遇险超跑秒变行走的武器库开启伦敦激战，探员H与探员M近身酣战邪恶外星人动作帅气。二人全球追缉邪恶外星人，险象环生，对战不停。
从漫威宇宙穿越而来的“雷神”、“女武神”更是为影片增加了超多期待，二人在新作中依旧CP感十足。“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯穿上帅气黑衣化身明星探员H，他与“女武神”泰莎·汤普森饰演的实习探员M组成临时搭档开启全球追缉任务。二人互相嫌弃又同仇敌忾的剧情设计充满新鲜感，更有萌星人兵兵不停的“挑拨离间”，让观众在紧张的时刻也能发出会心一笑。
这对“神仙组合”在失去神力后，开启地球“黑”科技模式。他们乘坐黑衣人总部的地下特快秒穿全球，此次剧组辗转美国、英国、法国、意大利、摩洛哥等多个国家，汇集全球多元文化，每场战斗都极具特色。
无论是伦敦的城市枪战还是马拉喀什的街头追缉都让人大呼过瘾。此次面对的敌人也非比寻常，幻影双煞硬抗攻击、器化万物的超能力堪称宇宙最强杀器，而“谍女郎”丽贝卡·弗格森饰演的三臂美人直接与探员M开启徒手肉搏模式，招式诡异，防不胜防。两位探员酣战全球，实力演绎什么叫“神仙打架”。
电影《黑衣人：全球追缉》
由史蒂文·斯皮尔伯格（《头号玩家》
、《侏罗纪公园》
）监制，F·加里·格雷（《速度与激情8》
、《偷天换日》）执导，克里斯·海姆斯沃斯（《雷神》、《复仇者联盟》）、泰莎·汤普森（《雷神3：诸神黄昏》、《西部世界》）、连姆·尼森（《飓风营救》系列、《真爱至上》）、艾玛·汤普森（《黑衣人2》、《真爱至上》）、丽贝卡·弗格森（《碟中谍6：全面瓦解》、《异星觉醒》）等联袂主演。影片于6月14日登陆中国院线。