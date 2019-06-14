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“严歌苓的小说为什么总让男导演来拍？”

专访《妈阁是座城》导演李少红

2019-06-14 09:37:48 来源：Mtime时光网

李少红半开玩笑地抱怨：“我心里一直很不忿，严歌苓的小说总是以女性为主角，也是女性角度，为什么总让男导演来拍啊？”
      时光网讯 李少红严歌苓白百何，三位不同领域的女性合作了一部电影。这部叫《妈阁是座城》的电影刚刚上映，它试图从女性的视角解读“赌博”，不光赌钱，也赌感情，赌人生。

      日前，《妈阁是座城》的导演李少红接受了时光网的专访。作为一位资深女性导演，李少红的很多作品都堪称脍炙人口，比如电视剧《大明宫词》、《橘子红了》、《红楼梦》，电影《恋爱中的宝贝》、《红粉》、《血色清晨》等。

      去年刚刚播出了新作《大宋宫词》后，李少红想将古装戏暂时放一放，尝试下现代题材。此时正好看到严歌苓的小说，早就想与严歌苓合作的李少红立即被这个与“赌”有关的故事吸引了。

      在电影《妈阁是座城》中，女叠码仔梅晓鸥（白百何饰）历尽沧桑，在妈阁（澳门）这座赌城中与来历迥异的赌徒打交道，有地产商段凯文（吴刚饰）、有艺术家史奇澜（黄觉饰），也有来自不同阶级的政商人员，连早已堕落低谷的前夫卢晋桐（耿乐饰）都重新卷入她的人生。这些人入赌场就搏杀，出赌场就赖账，女叠码仔过的就是放债和讨债的生活。 赌博让人迷失本性，叠码仔与赌徒周旋，也等于与魔鬼打交道，一时假仁假义，一时恩断情绝……

      严歌苓是最受国内导演喜爱的作家之一，《芳华》、《归来》、《金陵十三钗》等作品都改编自她的小说。但大多数时候，这些改编都是由男导演来完成的，李少红半开玩笑地抱怨：“我心里一直很不忿，严歌苓的小说总是以女性为主角，也是女性角度，为什么总让男导演来拍啊？”

      于是，李少红带来了这部以女性视角看待赌博、感情和人生的作品。

      “如果把人生看成一场赌局的话，每个人都在其中。不光中国人身上有赌性，每个人身上都有。因为赌性并不见得一定要赌钱，对自己的挑战也会有一种在赌人生的感觉。”李少红坦言。

      电影中，承载这场赌局的是白百何饰演的叠马仔梅晓鸥。这是《捉妖记2》后白百何与观众见面的第一个角色。李少红透露，选择白百何，一方面因为白百何的身上有一种阅历感，她除了独立工作，也是一个感情上非常独立的女性；另一方面，白百何的性格也与梅晓鸥有相似之处，“她生活中有特别想战胜自己，战胜自己的经历和机遇的一种心态。比较勇敢，比较坚强。”

      尽管电影的主角梅晓鸥是一位坚强、独立的女性，在感情和人生的赌局上依然一次次输得一塌糊涂。片中吴刚、黄觉、耿乐饰演的三个男性角色各有特色，但或多或少都能划入“渣男”一类。

      李少红表示，看过电影之后很多女性观众向她倾诉，对电影中的“渣男”很气愤，也在电影中看到了自己和身边人的影子。在李少红看来，可以给观众更广阔的解读和共鸣空间，正是电影的魅力所在。

   编辑：羊羊

关键词： 妈阁是座城 李少红
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