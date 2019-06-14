篮球场的几秒钟总是显得漫长，3秒钟足以改变这个战局，这就是篮球的魅力。







时光网讯 热血竞技电影《绝杀慕尼黑》正在中国内地公映，这部电影的背景是讲述1972年慕尼黑奥运会上，篮球决赛是美国对阵前苏联，两队实力相差悬殊，美国队拿下过7届奥运会男篮冠军，前苏联队是没有拿到过金牌，这属于一场王者与青铜的较量。

































但是，你知道，《灌篮高手》的漫画原著是31卷，动画剧集只画到了第20卷的内容，后面11卷是有关日本高中男篮全国联赛的内容，这最高潮的11卷，在动画版中却无缘得见。至于原因，外界传闻是作者井上雄彦和出版社、动画制作方出现意见分歧，最终让动画版停留在湘北出征的那一刻。









在《灌篮高手》漫画书的最终大决战中，湘北篮球队影展山王工业篮球队，这场比赛在动画剧集中是没有的，这却是整部作品中最华彩的一章。动画剧集是播出湘北队去参加全国联赛，仿佛是还有故事要说；而漫画书已经画到了湘北队参加日本高中全国联赛，首战就是打山王工业，这是一支连续三年在全国联赛拿冠军的球队，面对籍籍无名的湘北队，又是一场王者和青铜的较量，没有人看好湘北队。





湘北队与山王队的鏖战，几乎是占到了前后10卷的内容，可以想象这场比赛是多么激烈和重要。双方互不相让，山王队在各个位置上都是全国顶尖运动员，而湘北队也是精英云集，湘北队虽然没有名气，但实力深不可测，不了解对手，也是山王队输球的一个原因。















最终，湘北队凭借流川枫的一记妙传，还有樱木花道的绝杀三秒投篮，靠着1分的微弱优势战胜山王，那一刻，值得喝彩。













看《绝杀慕尼黑》的时候，前苏联队的形势和湘北队是那么的相似，前苏联队刚刚换了主教练加兰任，这位教练懂得因材施教，发挥每个队员的长处。他一眼就看出前苏联队员各个实力很强，他们来自俄罗斯、白俄罗斯、格鲁吉亚，都是当地的精英冠军，但大家似乎都有点各自不服气，但是大家也没有什么具体的奋斗目标。





加兰任成为苏兰男篮主教练之后，很快就确定了球队的目标，那就是在下一届奥运会中战胜美国男篮。不管这个目标实际不实际，但的确让每个队员心中有了压力，有压力才有动力，否则，他们都不知道每天疯狂训练为了什么。





1972奥运会男篮冠军前苏联队





从《绝杀慕尼黑》前苏联男篮的单个成员和美国男篮对比，在力量、身高、技术方面都有差距，但是，篮球是团队运动，如果一个团队合作不紧密，每个成员是乔丹都可能会输。在奥运会决赛的中，两支顶级球队的碰撞，其实较量的也是团队和合作协调性，哪一只球队配合得天衣无缝，哪一只球队就更接近冠军。





1972慕尼黑奥运会现场照片





《绝杀慕尼黑》中的前苏联队显然配合打得更好，他们就像是一家人，完全懂得各自的优劣长短，有人适合抢篮板、有人适合投篮、有人适合控球后卫，只要赛场上的一个眼神就能读懂对方的意思，五个人好像是一个人，这样的紧密配合，把美国男篮给压制住了。





同时看过《绝杀慕尼黑》和《灌篮高手》就会发现，篮球精神居然这么相似，安西教练说过：“不到最后一刻，都不要放弃希望。”





《绝杀慕尼黑》的前苏联男篮鏖战到最后一刻，因为拿到了争议的三秒钟补时，最终凭借一记绝杀投篮致胜。









《灌篮高手》的最后一刻，流川枫凭借一记妙传，让樱木花道投篮，从而一球定乾坤。





篮球场的几秒钟总是显得漫长，这3秒钟足以改变这个战局，这就是篮球的魅力。



