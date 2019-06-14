《爱宠大机密2》父亲节发布"神犬奶爸"预告，小梗犬麦克在这次的故事里，将要激发出前所未有的保护欲本能，神犬如何才能修炼成奶爸？电影中即将揭晓谜底。









最新曝光的预告片中，利安的到来让麦克的生活大变样，除了看家护院、卖萌搞笑，麦克这回还要给主人看孩子，深深感受到什么叫“带娃娃？不容易”。而经过这场神犬变奶爸的试炼，麦克想必又会获得新的成长。









7月5日《爱宠大机密2》正式内地上映。