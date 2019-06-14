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《爱宠2》父亲节发布"神犬奶爸"预告

神犬麦克暖心回归 变身超强奶爸帮主人带娃

2019-06-14 11:11:22 来源：Mtime时光网

《爱宠大机密2》父亲节发布"神犬奶爸"预告，小梗犬麦克在这次的故事里，将要激发出前所未有的保护欲本能，神犬如何才能修炼成奶爸？电影中即将揭晓谜底。
       

爱宠与主人快乐玩耍

时光网讯 由环球影业和照明娱乐打造的《爱宠大机密2》即将于7月5日登陆全国院线，在父亲节到来之际，片方发布一款“神犬奶爸”预告片，小梗犬麦克在这次的故事里，将要激发出前所未有的保护欲本能。想知道神犬如何才能修炼成奶爸？7月5日，与《爱宠大机密2》一起揭晓谜底。

       在《爱宠大机密2》的故事中，爱宠们的感性面将得到更多展现，它们与主人间的情感羁绊也将愈发加深。对于系列主人公麦克来说，新故事里的情感羁绊，便来自家里的新成员——女主人的新生儿子利安。

       最新曝光的预告片中，利安的到来让麦克的生活大变样，除了看家护院、卖萌搞笑，麦克这回还要给主人看孩子，深深感受到什么叫“带娃娃？不容易”。而经过这场神犬变奶爸的试炼，麦克想必又会获得新的成长。

       2016年夏天，《爱宠大机密》火爆空降暑期档，大受欢迎。影片上映首周末即取得1.03亿美元票房，至今仍保持着原创电影的上映首周末票房纪录，更是凭借良好的口碑和优异的市场表现，一举拿下当年好莱坞最赚钱影片头衔。今夏即将强势归来的《爱宠大机密2》，除了原汁原味地延续了系列招牌式萌笑风格以外，还将融入更多搞笑片段，同时也会更加深入爱宠内心，探听它们心灵深处的机密心声。

       7月5日《爱宠大机密2》正式内地上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 爱宠大机密2
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爱宠大机密2 (2019)

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导演：克里斯·雷纳德

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