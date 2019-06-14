《我的青春都是你》曝"舞动心弦"片段，学霸宋威龙竟也有不会的“科目”，还要学渣宋芸桦手把手指导，两人携手共舞的场面全程高甜。





此次曝光的《我的青春都是你》“舞动心弦”版正片片段中，宋威龙饰演的学霸方予可竟接受了宋芸桦饰演的学渣周林林的一对一辅导，难道这就是传说中的“学渣的逆袭”？原来周林林想撮合方予可和别的女生在一起，让方予可在Party上邀请女生跳舞，而只懂读书的方予可超级无奈，但“忠心”不改：只要是你要我做的，我就去做！





方予可周林林甜蜜对视 被迫营业的舞林新人方予可笑料百出，肢体僵硬、表情超凶，逼得“老师”周林林频频出手，拍胳膊纠正动作，甚至一把捏出一个咧嘴笑容，突如其来的“捏脸杀”甜到爆炸，这波狗粮撒得猝不及防！此后两人携手共舞且说且笑，全程高甜，让致力做红娘的周林林竟也有了一丢丢心动的感觉……





一边是懵懂不自知的周林林，一边是早已认定余生都是你的方予可，学霸宠学渣连安排跳舞“相亲”都没拒绝，只因最想牵手共舞的人是周林林啊！一曲舞终，看得人隔屏都感受到小心脏砰砰乱跳，这个夏天最甜的青春爱情。





《我的青春都是你》将于6月21日全国上映。