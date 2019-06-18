——“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯访谈实录——









锤哥：全片一直在强调我们如何互相学习，片中也有个人成长故事，但你也可以看到两人如何阴阳互补。我不想剧透，但片中确实有那么一瞬间，我认识到了她的聪明才智和敏锐直觉，我觉得她也是一样。作为演员演这种戏很有意思，但作为观众，看着两人共同成长，能够让你对他们的故事产生共鸣。







老版《黑衣人》中，两位男主角的化学反应非常有趣









锤哥：有的，很多，不管拍什么电影，百分之五十的时间都是在和对方培养化学反应和熟悉度，建立自信。我要做一些大胆的尝试，你是否相信对方会配合你，还是会白眼一翻。所以能在之前的基础上继续合作，对我们很有帮助，特别是这种需要自发性的电影。





我们坚持以剧本为基础，但是拍摄每场戏时，导演都会把最后一两个镜头留给我们，说交给你们了，自由发挥吧。对我来说，这就是最神奇的时刻，你可以做更大胆的选择，表演也更有自发性，你也不知道结果会如何，但它能诞生不一样的能量。







从《雷神3》就开始合作的锤哥和泰莎，在《黑衣人》中化学反应满满





Mtime：你对CG特效和特技场面并不陌生，本片在这方面和漫威宇宙有什么区别？





锤哥：本片的实景拍摄更多，我们在伦敦、摩洛哥、意大利、纽约各地取景，《黑衣人》系列一直很像八十年代的警匪片，混合了外星人元素。拍摄漫威电影时，我八个月的时间都是在绿幕前拍摄，即便是外景地也有很强的特效元素。但本片更扎根现实世界，所以在实景片场拍摄感觉耳目一新，可以和环境互动。







新版《黑衣人》的取景跑遍全世界





Mtime：《黑衣人》系列一直喜欢拿明星开玩笑，本片是否延续了这一传统？你最喜欢看到哪个明星出现？





锤哥：有一些致敬，我们都聊过希望把哪位明星放进来。我觉得有一位政客，就是治理你们国家的那个川普，我们觉得应该把他放进来。（甄甏甏注：锤哥这一段儿是时光网美国记者采的，所以这儿“你们国家”指的是美国。）



