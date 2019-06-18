时光网讯
索尼影业最新巨作《黑衣人：全球追缉》
，由F·加里·格雷
（《速度与激情8》
）执导，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
、“女武神”泰莎·汤普森
、连姆·尼森
、艾玛·汤普森
与丽贝卡·弗格森
等人共同主演。影片自上周五在中美同步上映后，中国内地拿下了2亿人民币的本土票房，而全球票房则破了1亿美元。
影片宣传期间，时光网与本片导演格雷和锤哥进行了对话，聊了聊新版《黑衣人》和老版的异同之处，各自对于角色、剧情和影片调性的理解，以及分享了在本片拍摄过程中的一些趣事。锤哥还谈到了和泰莎从MCU中共同走出后，再次合作的愉快心得，以及拍摄“黑衣人”电影到底和“漫威电影”有什么不一样。
——“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯访谈实录——
Mtime：老版《黑衣人》三部曲的一大亮点，就是威尔·史密斯和汤米·李·琼斯的角色相互帮助，取长补短，你和泰莎的角色是如何互补的？
锤哥：全片一直在强调我们如何互相学习，片中也有个人成长故事，但你也可以看到两人如何阴阳互补。我不想剧透，但片中确实有那么一瞬间，我认识到了她的聪明才智和敏锐直觉，我觉得她也是一样。作为演员演这种戏很有意思，但作为观众，看着两人共同成长，能够让你对他们的故事产生共鸣。
老版《黑衣人》中，两位男主角的化学反应非常有趣
锤哥：有的，很多，不管拍什么电影，百分之五十的时间都是在和对方培养化学反应和熟悉度，建立自信。我要做一些大胆的尝试，你是否相信对方会配合你，还是会白眼一翻。所以能在之前的基础上继续合作，对我们很有帮助，特别是这种需要自发性的电影。
我们坚持以剧本为基础，但是拍摄每场戏时，导演都会把最后一两个镜头留给我们，说交给你们了，自由发挥吧。对我来说，这就是最神奇的时刻，你可以做更大胆的选择，表演也更有自发性，你也不知道结果会如何，但它能诞生不一样的能量。
从《雷神3》就开始合作的锤哥和泰莎，在《黑衣人》中化学反应满满
Mtime：你对CG特效和特技场面并不陌生，本片在这方面和漫威宇宙有什么区别？
锤哥：本片的实景拍摄更多，我们在伦敦、摩洛哥、意大利、纽约各地取景，《黑衣人》系列一直很像八十年代的警匪片，混合了外星人元素。拍摄漫威电影时，我八个月的时间都是在绿幕前拍摄，即便是外景地也有很强的特效元素。但本片更扎根现实世界，所以在实景片场拍摄感觉耳目一新，可以和环境互动。
新版《黑衣人》的取景跑遍全世界
Mtime：《黑衣人》系列一直喜欢拿明星开玩笑，本片是否延续了这一传统？你最喜欢看到哪个明星出现？
锤哥：有一些致敬，我们都聊过希望把哪位明星放进来。我觉得有一位政客，就是治理你们国家的那个川普，我们觉得应该把他放进来。（甄甏甏注：锤哥这一段儿是时光网美国记者采的，所以这儿“你们国家”指的是美国。）
Mtime：为什么这次选择做了一个延伸故事，而不是老版三部曲的重启或者续集？
F·加里·格雷：原版的《黑衣人》系列非常特别，我觉得它值得拓展，而不是拍一些颠覆性的东西，或者去复制他们已经做过的东西。原版故事发生在纽约，三部曲都是，本片的故事发生在同一个世界，但它的舞台遍布了世界各地。我们去了非洲、法国、英国，意大利，所以这个宇宙值得去拓展，我们只是换了两位探员，M和H，克里斯和泰莎。
《黑衣人3》中的艾玛·汤普森，本次在新片中也会回归出演
Mtime：虽然《黑衣人：全球追缉》和前作设定在同一个宇宙，但却并没有延续前作的故事，那么本片中会不会有我们熟悉的元素出现？
格雷：你们肯定会有熟悉的感觉，本片是合作产物，我和这个系列的原创作者携手合作，斯皮尔伯格依然参与了制作，原版的制片人依然参与了制作，《黑衣人》系列就是他们一手打造的。我很高兴能获得他们的信息和建议，所以会有熟悉的元素。但我们也加入了新鲜的内容，很多精彩的动作戏，全新的外星人，很且非常搞笑。这是一次延续，或者该说，这是对一个既有趣又成功的系列的一次拓展。
Mtime：你觉得克里斯这次的表现，能做到不负重望吗？
格雷：绝对能，克里斯不仅符合一个黑衣人探员的要求，我觉得他超出了大家的想象，至少我是这么觉得。我觉得两位主演都是如此，这是一对非常出色的搭档，两位探员之间很有化学反应。他们管理外星人的风格各不相同，这和原版是一样的，只不过我们这次有新的演员，不仅做法不同，而且走遍世界，所以我很确信观众会喜欢的。
“科幻片永远不会失去吸引力”
Mtime：原版电影上映时，观众依然对外星人题材抱有极大兴趣，你觉得已经看过这么多好莱坞大片的新一代观众，还会有兴趣吗？
格雷：我觉得新一代观众肯定会喜欢看新的科幻片，因为谁知道宇宙中有什么？我们也没有答案，所以不管是打造科幻片，还是看科幻片都很有意思。创造力是没有极限的，我觉得新一代的观众，利用全新的技术、特效，加上全世界最优秀的人才在一起汇聚创意，搬上大银幕，科幻片永远都不会失去吸引力。
《黑衣人2》中的外星生物
Mtime：觉得这次最值得推荐的新元素是什么。
格雷：本片有很多新元素，比如卡司。你会看到熟悉的身影，比如艾玛·汤普森依然饰演之前的角色，但这次的新卡司非常优秀，我们有漫威宇宙的“雷神”克里斯·海姆斯沃斯，漫威宇宙的“女武神”泰莎·汤普森，他们给本片带来了截然不同的新鲜元素。
而且这次我们走遍了全球，小的时候，我很喜欢通过电影去旅行，我没有签证，也没有钱去这些地方，我很喜欢跟着导演去世界各地旅行，现在我们不仅带你去非洲，还去伦敦、巴黎、意大利，甚至去外太空。
《辣姊妹》（最右是威尔·史密斯的妻子）
Mtime：原版《黑衣人》是两位男主角，这次选择了一男一女，而非两位男主，这是否是当下好莱坞的大趋势？
格雷：对我来说性别并不重要，重要的是谁最优秀，剧本需要的是什么
。我看到剧本时，剧本就是这么写的。而且泰莎非常适合M，克里斯也非常适合H，你去看《速8》，查理兹·塞隆
就是主角之一，我追求的只是最好的演员，去服务故事。
《速8》中的塞隆身为女性，就是主角之一
Mtime：《速激》就是系列电影，《黑衣人》也是系列电影，拍摄系列电影和原创电影有什么区别？
格雷：很不一样，你更要善于合作，尊重在你之前已经定下的传统。很多时候这很有帮助，因为你能站在巨人的肩膀上，有时候这也是一种挑战，因为你可能想做一些新的尝试，但你不能这么做，因为这样可能会打破已有的规定。所以系列电影有好处有坏处，但归根结底非常有趣。
对我来说以《黑衣人》为例，我从来没有拍过科幻片，我拍过动作大片、喜剧片、惊悚片，接拍科幻片是一种挑战，中途加入了一部系列作品，不管面对怎样的挑战，都非常值得。因为我在做不一样的东西，在不断学习，对我来说最重要的就是学习和开心。
格雷在《黑衣人：全球追缉 》片场