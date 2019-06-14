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"建国大业""燃烧"等剧亮相上海电视节

腾讯影业深耕现实题材 带来多个中国故事

2019-06-14 12:32:04 来源：Mtime时光网

《建国大业》《燃烧》《父亲的草原母亲的河》《正青春》等作品亮相，多样的题材展现不同的时代风貌和人文情怀，带来多个观照现实、温暖人心的中国故事。


　　第25届上海电视节已于6月10日开幕，多家影视公司发布新片计划，其中现实题材作品继续立于潮头，讴歌时代、聚焦普通人生活成为大家不约而同的创作取向。腾讯影业携《建国大业》《燃烧》《父亲的草原母亲的河》《正青春》等作品亮相，多样的题材展现不同的时代风貌和人文情怀，带来多个观照现实、温暖人心的中国故事，获行业和大众关注及期待。

　　腾讯影业展台现实题材作品吸睛，程武受邀出席互联网影视峰会

　　6月11日，为期3天的第25届上海电视节电视市场在上海展览中心开幕。历经33年的发展，上海电视节电视市场已成为亚洲最具特色、最有影响力和最成熟的影视节目交易市场平台之一，本次吸纳了276家海内外影视公司设展。腾讯影业展台一口气带来《建国大业》《黑色灯塔》《亲爱的，你在哪里》《父亲的草原母亲的河》《燃烧》、《蓝盔特战队》、《面向大海》、《都是一家人》《奔腾年代》《了不起的儿科医生》《正青春》、《第二次也很美》、《老家伙》、《人民的财产》、《甜蜜》等十余部现实题材作品，吸引看展观众驻足停留。中共上海市委宣传部副部长，上海市电影局局长胡劲军等领导一行人，也亲临展台做调研。

　　同日，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武出席2019年上海国际电影电视节互联网影视高峰对话。本次会议由16位国内互联网平台和影视内容企业领袖，围绕“互联网影视融合、创变”的话题展开深度交流。程武与吴文辉、龚宇、赵依芳、侯鸿亮、叶宁等人同台，分享对上海影视环境的理解和对当前行业发展的期许。他在现场表示，“我们真切感受到上海是面向世界的影视阵地，我们希望从上海的舞台走向全国，走向世界。包括我们和海外的合作，上海也是重要的桥头堡和阵地。”   

　　本次互联网影视峰会主旨论坛还现场发布和解读了2019年度《视听新媒体蓝皮书》、《2019年中国网络视频精品研究报告》以及“2019互联网影视精品排行榜”，其中腾讯影业参与出品的《古董局中局》《黄金瞳》两部作品，获选“年度精品网络剧”。该榜单由两百名业界著名的制作人、导演、编剧、影（剧）评人等权威人士，面向过去一年里以网络剧、网络电影、网络综艺为代表的网络影视内容，在集合点击率、关注度、观众满意度的数据基础上，共同举荐而成。



　　《建国大业》《燃烧》等精品剧登新中国成立70周年主题展

　　《古董局中局》《黄金瞳》收获肯定之外，在今年5月广电总局公布的第二批2018-2022年百部重点电视剧选题名单中，腾讯影业有《建国大业》《燃烧》《父亲的草原母亲的河》《正青春》《奔腾年代》《人民的财产》6部作品入选，《都是一家人》《面朝大海》则位列首批百部规划重点选题名单，上述作品也都在本次上海电视节展台亮相。

　　时值中国七十华诞，“辉煌七十，与国同梦——新中国成立70周年”主题展成为电视市场的一大亮点。喜庆的红色作为主题展的主色调，一幅幅三米高的巨幅电视剧海报布满展览中心的回廊两边，展出的这些全新的电视剧讲述新中国成立70年来各行各业点点滴滴的变化。腾讯影业参与出品的剧集《建国大业》作为开篇作品，《正青春》作为压轴作品。




　　《建国大业》是献礼建国70周年重大革命历史题材电视剧，《燃烧》则由一个陈年大案、三代追凶的故事塑造热血警魂，《父亲的草原母亲的河》由著名导演康洪雷执导的描绘草原乌兰牧骑的浪漫史诗，《正青春》是一部聚焦职场生态，描绘现代中国奋斗一族现实主义作品，《奔腾年代》讲述了铸就大国重器的中国电力机车奋斗史，《人民的财产》作为《人民的名义》续集，聚焦国企改革转型重要议题，全景展现历史进程......这些作品的推出反映了腾讯影业内容打造聚焦的三大方向之一，即“观照现实，既从现实情感出发，去想象未来，也从特殊的时代节点叙事中，映照当下”。历经三年多来的长线内容布局与能力建设，腾讯影业稳步成长，越来越多承担主投主控、开发承制的角色，也承担起主流影视公司应有的文化担当与社会责任。不仅要讲好新时代的中国故事，还要打造更多更优质的中国文化符号，未来腾讯影业将持续深耕现实题材内容，为观众奉献更多“丰富生活、温暖人心、感动人性”的作品。

   编辑：边界

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