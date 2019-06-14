《建国大业》《燃烧》《父亲的草原母亲的河》《正青春》等作品亮相，多样的题材展现不同的时代风貌和人文情怀，带来多个观照现实、温暖人心的中国故事。









腾讯影业展台现实题材作品吸睛，程武受邀出席互联网影视峰会









同日，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武出席2019年上海国际电影电视节互联网影视高峰对话。本次会议由16位国内互联网平台和影视内容企业领袖，围绕“互联网影视融合、创变”的话题展开深度交流。程武与吴文辉、龚宇、赵依芳、侯鸿亮、叶宁等人同台，分享对上海影视环境的理解和对当前行业发展的期许。他在现场表示，“我们真切感受到上海是面向世界的影视阵地，我们希望从上海的舞台走向全国，走向世界。包括我们和海外的合作，上海也是重要的桥头堡和阵地。”

















《建国大业》《燃烧》等精品剧登新中国成立70周年主题展









时值中国七十华诞，“辉煌七十，与国同梦——新中国成立70周年”主题展成为电视市场的一大亮点。喜庆的红色作为主题展的主色调，一幅幅三米高的巨幅电视剧海报布满展览中心的回廊两边，展出的这些全新的电视剧讲述新中国成立70年来各行各业点点滴滴的变化。腾讯影业参与出品的剧集《建国大业》作为开篇作品，《正青春》作为压轴作品。

















《建国大业》是献礼建国70周年重大革命历史题材电视剧，《燃烧》则由一个陈年大案、三代追凶的故事塑造热血警魂，《父亲的草原母亲的河》由著名导演康洪雷执导的描绘草原乌兰牧骑的浪漫史诗，《正青春》是一部聚焦职场生态，描绘现代中国奋斗一族现实主义作品，《奔腾年代》讲述了铸就大国重器的中国电力机车奋斗史，《人民的财产》作为《人民的名义》续集，聚焦国企改革转型重要议题，全景展现历史进程......这些作品的推出反映了腾讯影业内容打造聚焦的三大方向之一，即“观照现实，既从现实情感出发，去想象未来，也从特殊的时代节点叙事中，映照当下”。历经三年多来的长线内容布局与能力建设，腾讯影业稳步成长，越来越多承担主投主控、开发承制的角色，也承担起主流影视公司应有的文化担当与社会责任。不仅要讲好新时代的中国故事，还要打造更多更优质的中国文化符号，未来腾讯影业将持续深耕现实题材内容，为观众奉献更多“丰富生活、温暖人心、感动人性”的作品。