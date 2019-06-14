《玩具总动员4》导演乔什·库独家专访，他表示：“玩具总动员系列不只对皮克斯非常重要，对全世界观众都非常重要，它陪伴了很多人的成长过程，包括我自己在内。”











导演乔什·库雷说：“大家想知道我为什么要做第四部吗？其实我也有同样的困惑，胡迪之后又有什么遭遇，他在邦妮家的经历一定和在安迪家的不同，这给我带来很多灵感。好的续集故事很多都来自把一个大家熟知的角色放到新环境里，所以第四部的故事就从这里逐渐发芽。”









《玩具总动员4》经典角色的配音演员全员回归，汤姆·汉克斯配音的胡迪、蒂姆·艾伦配音的巴斯等深入人心，听到他们的嗓音立刻让观众能回想起看《玩具总动员》时最深刻的回忆。









《玩具总动员4》中文版先导预告 回归配音第四部对汤姆·汉克斯来说，也是非常怀旧的经历。制作人Mark Nielsen形容汉克斯非常投入《玩具总动员》的故事，也很期待与新角色有更多时间，“很少有演员可以饰演一个角色超过25年，他更把自己小孩的年纪和《玩具总动员》每集上映的时间联系了起来。”





另外一个经典角色—牧羊女波·皮普也将归队，当年替牧羊女配音的女演员安妮·波茨也回归配音。乔什·库雷说，“安妮的声音与25年前第一部里面的一模一样。我们同时播放过去的音频，完全听不出来差异。”





由于一般动画配音的录制都是单独分开录制的，在《玩具总动员》前三部中，许多场银幕上胡迪与牧羊女的对手戏，汤姆·汉克斯与安妮·波茨都是分开录音的——直到这次的第四部，两人才首次从第一场戏开始几乎每场都一起录音。 “他们两人反应非常灵敏，很好笑又机智，好像在看拳击比赛一样，”乔什·库雷说，“这算是测试他们之间的默契如何，你可以感觉到他们关系很紧密，所以我们很放心。”











《玩具总动员4》加入了许多新鲜面孔，其中一个是邦尼在幼儿园自己用垃圾做出来、取名为“小叉子”的作品。这个从垃圾做出来的玩具成为邦尼的新欢，但它却不了解为什么自己活过来，一直想要逃脱邦尼回到他的“家”—垃圾桶，这让胡迪伤透脑筋。





《玩具总动员4》新朋旧友版电视预告 “小叉子”的灵感来自孩子看世界最纯真的视角。导演乔什·库雷透露，在故事会议时大家开玩笑说自己的孩子拿到礼物，老是先把盒子玩烂了才玩里面的玩具，“我们突然灵机一动，如果盒子有生命以后会怎么样？这开启了一个很独特的灵感方向。”





“小叉子”的故事线是探讨要是邦尼真的自己做了一个玩具，故事能够怎么继续发展，这在《玩具总动员》里没有见过的。乔什·库雷说：“任何新点子我们都想要探讨发展可能。到了第四部其实已经很多故事灵感都用过，不想要再重复，这个从艺术作品发展出来的故事剧情实在太逗趣，不用不行。”





从2018年的《超人总动员2》就可看出，皮克斯的动画技术已经达到了行业标杆的地位，他们把画面细节处理得十分完美，整部电影看起来生动可信，不过画面做得太生动，也会带来一些麻烦。





导演乔什·库雷说好几次都得拉住艺术师们说，你们不要把“小叉子”做得太完美，“它看起来很漂亮，我说'不对，它必须看起来很像垃圾！'”库雷笑说。 “因为（小叉子）和这个世界存在的物品非常不同，他的动作必须有手作艺术品的感觉，我必须不断提醒大家‘没有眨眼，把眨眼拿掉。’这是一个很特别的挑战。





“小叉子”由《副总统》中的喜剧演员托尼·海尔配音。皮克斯特别准备了托尼·海尔在录音室时的视频花絮，他经常在配音一句台词时，给出超过五种截然不同的反应，而且挤眉弄眼表情夸张生动，非常有趣。





制作人Mark Nielsen回忆首次与托尼·海尔介绍小叉子这个新玩具时，形容“这是一个会问'我为什么活着'的角色，”海尔立马答应接演献声，“他非常喜感，替Forky注入许多生命力。”乔什·库雷也说，“他本人工作非常热情，常常会带入到表演中。”











提到影片中的新旧角色哪个比较难拿捏？导演乔什·库雷表示，“新角色一定会给动画师带来很多发掘新挑战的空间，但像是胡迪和巴斯等经典角色做起来也并不简单，因为艺术师们对他们非常熟悉，但他们也不想要重复过去的作品。”





制作人Mark Nielsen则说，从故事的角度而言，观众对胡迪和巴斯的熟悉，其实正是电影团队的最大挑战，“当我们探讨他们会有其他什么遭遇、会学到什么新课题、或者要上哪去，每个人都很有意见想法。所以要讲胡迪的故事我们的挑战很大，要确保观众感觉新故事里的故事是合理可信的，相信这是胡迪会有的挣扎和会做的决定。”





《玩具总动员4》海报 乔什·库雷也同意，“好像大家都盯着我们说‘你最好别弄砸了我的宝贝！’可以说责任重大。”





听起来承接这个皮克斯传奇的压力非常大，被问到压力程度有几分，乔什·库雷导演笑着反问：“你能想到的最高数字是多少？”马克·尼尔森搞笑用巴斯经典对白接话：“超越无限？”





乔什·库雷表示他在工作工程是非常谨慎负责的，“因为玩具总动员系列不只对皮克斯非常重要，而且对全世界观众都是，它陪伴了很多人的成长过程，包括我自己在内。”





《玩具总动员4》将在6月21日在中国内地上映，届时时光网会带来各种精彩的视频和文字报导，喜爱这部经典动画电影的观众们记得关注哦！