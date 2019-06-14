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上影节开幕片《八佰》取消放映

"因技术原因取消" 时代背景1937淞沪会战

2019-06-14 19:30:43 来源：Mtime时光网

《八佰》以抗日战争为背景，讲述1937年淞沪会战中“八百壮士”在日军围困下坚守四行仓库阵地的故事。


　　时光网讯 由管虎执导，杜淳、王千源、姜武等主演的战争大片《八佰》原定是今年上影节的开幕影片，就是刚刚，片方华谊发布消息，“《八佰》放映，因技术原因取消”。

　　《八佰》以抗日战争为背景，讲述1937年淞沪会战中“八百壮士”在日军围困下坚守四行仓库阵地的故事。

　　据悉，影片定于7月5日中国内地公映。



　　此次上影节原定采用双片开幕的形式，《八佰》取消放映后，将只留下章家瑞导演的《穿越时空的呼唤》作为开幕片，开幕典礼红毯后在上海大剧院放映。



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关键词： 八佰
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