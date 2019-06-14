2019-06-14 19:30:43 来源：Mtime时光网
编辑：007
导演：管虎
主演：姜武 张译
在线播放
导演：章家瑞
主演：姚笛 宋宁峰
管虎《八佰》曝“为什么拍”特..受八路军父亲和抗日英烈启发
抗战电影《八佰》曝“乱世众生..“一河相隔，却是生与死的距离”
战场上的人性！《八佰》曝“狼..王千源&张译&姜武颠覆演出 “..
《八佰》领衔2019暑期档开战！内地影市压力山大 急需票房黑..
抗战片《八佰》曝“正面刚”预告年轻敢死队员挂满手榴弹与日军..
验证码：
俺急啦背笔
18分钟前
都啥年代了还技术原因，说好的大国呢?
皮尔斯ql
35分钟前
天啊，30亿起步最终内地票房60亿的梦要破碎了？！
红卫兵最毒
41分钟前
自由是多么可贵啊。
中国吹
43分钟前
中国电影一直都有政治正不正确的原因。
Noi795337
47分钟前
这片子今年定档我就觉得这事很吊诡
匿名
54分钟前
活该，叫你不翻拍地道战、地雷战...让你知道“技术原因”的厉害！
阿道夫李36分钟前
哈哈
bluefish00f
57分钟前
技术：我是背锅侠
技术：我都习惯了。
张建军零一4分钟前
系统升级：你说啥？
土损冻
果然裸眼3D技术还不成熟
永远的伊苏
1小时前
技术原因 介质原因， 最恶心的理由
木之本樱
哎。
从林青霞到张柏芝 30年来美丽的变化
鹿晗舒淇与捕食者开战 这里是人类最后的希望
真实的“世纪贼王”比电影更复杂
州长滚导等亲朋好友共同见证一对新人
日本和西班牙混血 傲人上围吸引眼球
查看更多