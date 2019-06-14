白百何现场爆料，影片拍摄时正值《人民的名义》热播，最不能进赌场的就是吴刚。有人看到会说：“达康书记进赌场了”。





电影《妈阁是座城》改编自著名编剧、作家严歌苓的同名小说。书迷会上，李少红导演直言自己一直关注女性在大时代下命运的流转，想要拍一个现实题材的作品，和严歌苓的合作也完成了一直以来的心愿。





白百何本人也现场爆料自己为了演好这个角色，见了各式各样的叠码仔： “梅晓鸥是个屡教不改的女人，陷入情感围城里走不出去，一直在自我拉扯。希望大家尤其是女生，看完之后能长记性。”





此次吴刚在电影中饰演的段凯文一角，与之前的正面形象完全不同。白百何现场爆料，影片拍摄时正值《人民的名义》热播，最不能进赌场的就是吴刚。有人看到会说：“达康书记进赌场了”。有观众大胆问吴刚：“您觉得您在电影中的角色是渣男吗？”吴刚反问观众看法，引来全场齐声喊：“太渣了！”





有观众问到这是否是一部“戒赌片”的时候，李少红导演予以了肯定，强调这个故事“并不完全是一个赌钱的事，而是赌命运的事”，但现实中一定要远离赌博。白百何也感慨“爱情和梦想是可以赌的，钱就算了”。吴刚更是掷地有声：“人生是一步一步走出来的，要珍惜每一步，要走好，走对，走正，走直。”

编辑：羊羊