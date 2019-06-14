东方明珠新媒体股份有限公司宣布启动影视文娱板块改革，正式整合尚世影业与五岸传播两家公司的内容创制及运营业务，并保留双品牌，未来新团队将成为SMG影视投资制作和版权内容运营的唯一主体。







时光网讯 影视行业“阵痛”之下，国有文化龙头——东方明珠率先做出应对。6月14日，东方明珠新媒体股份有限公司宣布启动影视文娱板块改革，正式整合尚世影业与五岸传播两家公司的内容创制及运营业务，并保留双品牌，未来新团队将成为上海文化广播影视集团有限公司(SMG)影视投资制作和版权内容运营的唯一主体。





这是这家国有文化龙头在影视文娱板块的一次全新启航：一方面内部将进行机制体制创新，开启“工作室计划”，对标市场化运作，另一方面在外部“合纵连横”，联合国内著名导演、编剧、制作人等，启动“创智者联盟计划”，吸附更多社会资源。





去年年中以来，国内影视行业遭遇阵痛，面临整体转型。从2019年一季报来看，影视传媒实现净利增长的仅为个位数，影视产品的出品量也处于下滑态势。





东方明珠董事长王建军表示，行业发展趋势已从单一影视产品竞争发展到覆盖产业上下游的整体之争。此前，尚世影业侧重于“制”，五岸传播侧重于“发”，整合后，通过一体化运作，可以汇聚双方优势，实现内容创制、运营的“双轮驱动”，迸发1+1>2的效能。











新启航的影视文娱板块携阎建钢、毛卫宁、张莱等8位业内人士共同开启“创智者联盟计划”，该计划旨在联合影视业上下游头部企业和人士，建立更为紧密的业务关系和交流平台。





同时，东方明珠还公布了新成立的5个影视工作室及负责人名单。新任工作室负责人的平均年龄在40岁以下，作品不乏《21克拉》、《镇魂》、《求婚大作战》等作品。工作室将参照市场上同类型影视工作室模式进行运作，负责人享有项目规划、组建团队、资金筹划等自主权。





业内人士指出，这是国有文化企业机制创新的一次有益尝试，通过内生的自我改革，释放内部员工活力，通过外延的合作，打通影视全产业链板块。





而在内容方面，尚世影业和五岸传播在整合后，将以一套班子、两块牌子运作。东方明珠公布了“2019-2021三年片单计划”，未来三年有将近40部影视剧新品出品，包括动画电影《江南》、《龙之丝》、电视剧《两个人的上海》、《在不安的世界安静地活》、《商业调查师》、动画片《小鸡彩虹》等。





电影《启动人生》男主盛一伦(左)、查侬·散顶腾古





值得注意的是，入围本次上海电影节亚洲新人奖的中英合拍电影《合法伴侣》、入选2019东盟媒体交流年重点项目的中泰合作电影《启动人生》均在活动中亮相。