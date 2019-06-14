《紧急救援》今晚在上海外滩举行发布会，宣布定档2020年大年初一上映，因为拍片的疯狂，向来有着“魔鬼导演”之称的林超贤被调侃“已经进化成禽兽导演”。









对导演“恨之入骨”的演员们









《紧急救援》也是《红海行动》后林超贤二度征战春节档。在新作中，他首次挑战全世界公认难拍的“水戏”、海陆空三地救援实拍，耗时三年，辗转福州、厦门、墨西哥三地，最终克服了重重磨难。





林超贤透露，拍摄时数次潜到水下30尺，为达到最佳拍摄效果，演员所穿救援服装，是远赴欧美量身定制，每套重达15公斤，造价8-10万人民币。用演员的话说：“每一天都是水深火热，那种‘折磨’五花八门，可谓多姿多彩。”





辛芷蕾、彭于晏、梁凤英





彭于晏说：“原计划只需要潜水15尺，实拍的时候为了真实让我潜到了30尺”；《红海行动》时已受过一次“折磨”的王彦霖这次则为了拍摄水下戏份，一度失聪两周。虐起老搭档不手软，面对新搭档也不留情，现场唯一的女演员辛芷蕾更坦言，从未享有特殊待遇，一度潜水到“双腿都要废了”。





人民交通出版社、英皇、腾讯、博纳、高德集团等出品公司代表与主创









据悉，《紧急救援》取材自真实救援事件，交通运输部为主创团队提供了诸多创作方面的支持。当日《紧急救援》总顾问，交通运输部原副部长，国际海事组织海事大使徐祖远也亲临助阵。此外，随“东海救102”轮救助船一同前来的救捞一线队员在现场宣誓：“踏破惊涛铸忠诚，万里海疆报国志，旗帜前导，责任在肩，时刻准备着，向沧海出征”。