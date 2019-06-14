时光网讯
第25届上海电视剧白玉兰奖刚刚落下帷幕，正午阳光出品的电视剧《大江大河》《都挺好》
成为大赢家，《大江大河》获得最佳中国电视剧、最佳导演奖，《都挺好》
的主演倪大红
获得最佳男主角奖，实至名归。
郭京飞
凭借在《都挺好》中的出色表演收获不少掌声，他本人此次也获得了最佳男配角奖，精彩的表演赢得了回报。
第25届上海电视节白玉兰奖获奖名单
中国电视剧单元
最佳中国电视剧
《大江大河》
最佳导演
孔笙、黄伟《大江大河》
最佳编剧（原创）
最佳编剧（改编）
最佳男主角
倪大红《都挺好》
最佳女主角
蒋雯丽《正阳门下小女人》
最佳男配角
最佳女配角
童谣《大江大河》
最佳摄影
最佳美术
海外电视剧单元
最佳海外电视剧（短）
《从海底出击》（德国）
最佳海外电视剧（长）
《推定有罪》（西班牙）
纪录片单元
最佳系列纪录片
最佳纪录片
《君眠梦时我成长》（波兰）
动画单元
最佳动画片
《佐格》（英国）
最佳动画剧本
《工作细胞》（日本）
综艺单元
最佳电视综艺节目
《上新了·故宫》
《声入人心》
国际传播奖
《鸡毛飞上天》
《小别离》
组委会特别奖
《中央广播电视总台 2019 春节联欢晚会》
《必由之路》