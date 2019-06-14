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《都挺好》让倪大红赢得视帝奖杯！

第25届白玉兰奖揭晓 蒋雯丽获得最佳女主

2019-06-14 13:59:10 来源：Mtime时光网

大家喜爱的苏大强获奖了！


　　时光网讯 第25届上海电视剧白玉兰奖刚刚落下帷幕，正午阳光出品的电视剧《大江大河》《都挺好》成为大赢家，《大江大河》获得最佳中国电视剧、最佳导演奖，《都挺好》的主演倪大红获得最佳男主角奖，实至名归。


　　本届白玉兰奖最佳女主角，由《正阳门下小女人》的主演蒋雯丽获得，巧合的是，倪大红在这部剧中饰演蒋雯丽的丈夫。


　　郭京飞凭借在《都挺好》中的出色表演收获不少掌声，他本人此次也获得了最佳男配角奖，精彩的表演赢得了回报。


​第25届上海电视节白玉兰奖获奖名单

​中国电视剧单元

​最佳中国电视剧
《大江大河》
​最佳导演
孔笙、黄伟《大江大河》

​最佳编剧（原创）
高满堂、李洲《爱情的边疆》

​最佳编剧（改编）
唐尧、袁克平《大江大河》

​最佳男主角
倪大红《都挺好》

​最佳女主角
蒋雯丽《正阳门下小女人》

​最佳男配角
郭京飞《都挺好》

​最佳女配角
童谣《大江大河》

​最佳摄影
《天盛长歌》

​最佳美术
《大江大河》

​海外电视剧单元

​最佳海外电视剧（短）
《从海底出击》（德国）

​最佳海外电视剧（长）
《推定有罪》（西班牙）

​纪录片单元

​最佳系列纪录片
《人间世 第二季》（中国）

​最佳纪录片
《君眠梦时我成长》（波兰）

​动画单元

最佳动画片
《佐格》（英国）

​最佳动画剧本
《工作细胞》（日本）


​综艺单元

最佳电视综艺节目
《上新了·故宫》
《声入人心》

​国际传播奖
​《鸡毛飞上天》
​《小别离》

组委会特别奖
《中央广播电视总台 2019 春节联欢晚会》
《必由之路》

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 都挺好 白玉兰奖 倪大红 蒋雯丽 郭京飞
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