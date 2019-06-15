《白日焰火》、《南方车站的聚会》导演刁亦男出任新一届FIRST影展评委会主席。顾晓刚的《春江水暖》、杨荔钠的《春潮》、王丽娜的《第一次的离别》等均入围主竞赛单元。





1022部参赛影片经过两个多月的审看，最终浮现出了入围影片34部，其中剧情长片13部，纪录片6部，短片15部。











刁亦男将与评委摄影师赵非、作家编剧述平、演员秦昊、导演陈哲艺，以及法国制片人查尔斯·吉伯特及影评人、戛纳国际影评人周艺术总监查尔斯•德松一起在西宁完成获奖影片的评选。最终在7月28日的颁奖礼现场，决出10个主竞赛奖项，及2个场外奖项。







今年影展剧情长片共入围13部，数量创下近五年之最。在投递的所有剧情长片中，独立制作的影片比例占不到30%。电影节展平台的推动以及产业力量的聚拢，都尝试在创作更前端贴近青年作者，缩短了青年电影作者与产业的距离。





曾经以纪录片作品在FIRST收获奖杯的顾晓刚导演的剧情长片《春江水暖》在对一方土地的沉思中，深入南方家庭肌理，徐徐铺展城市画卷和作者想留存的情感和记忆。





第八届FIRST训练营导演汪崎的第二部长片《离秋》集合了资深的制作力量，故事扎实，影像质朴却精致，诚挚而动人。









少有的关注现代人都市生活的作品引发广泛共鸣。柴小雨《鱼乐园》用自由且放松的形式与表达，解构日常生活的节奏，准确刻画出当代城市年轻人的生存与精神状态，令人眼前一亮，也会心一笑，是今年的惊喜之作。





短片方面，813部，这是今年进入评审流程的短片数量，相较去年，投递影片的数量近乎翻倍。面对如此庞大的创作基数，如此多元的生态系统，作者性以及影像层面的表达成为评审工作最重要的考量依据。





在去年，因投递短片在文本创意、技术水准等方面暴露出的症候，影展首次取消动画/实验入围，作为对这一创作趋势的回应。而经历了上一年的低谷，尽管今年并未设立动画/实验的单独单元，但这一类别的影片重新呈现出令人惊喜的质量与形式的多元，所有作品将在7月共同争夺最佳短片与最佳实验短片的奖项。





纪录长片方面，创作生态更多保留了“独立电影”的痕迹。市场空间的狭窄，放映组织的紧缩，工业体系的匮乏，使得大多民间的纪录片作者呈点状分布，彼此之间难以建立联系，生存境遇艰难。另一方面，现有的制作资源向专业、成熟作者高度倾斜，使得纪录作品的整体面貌呈现出精致与粗糙并置的状态，这在入围的6部作品中亦有体现。





“纪录片的故事片形态”成为争论的焦点，有评委指出，不能以完成度去评判一部纪录片的好坏。清晰的故事线条固然是一种传统的切入方式，但纯熟的打磨也可能会破坏作品中某种可贵的特质。

















编辑：hello王小羊