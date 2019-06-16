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这部观众评分8.1分的电影为何不卖座？

《绝杀慕尼黑》3天刚破千万 中国观众口味还是窄？

2019-06-16 08:23:33 来源：Mtime时光网

为什么明明口碑很好的电影，票房却不尽如人意呢？答案可能让人心情复杂。
      时光网讯 俄罗斯体育题材电影电影《绝杀慕尼黑》正在国内上映中。这部电影在俄罗斯是一个传奇——它是俄罗斯影史票房冠军，并获得普京亲自点赞。在国内，这部电影的观众口碑也不错，时光网评分8.1分，远远高于同期的《黑衣人：全球通缉》、《X战警：黑凤凰》、《法医秦明》等片。但是，上映3天，《绝杀慕尼黑》内地票房只有1330万。

      此处需要一个海泉式的“十万个为什么”！为什么明明口碑很好的电影，票房却不尽如人意呢？答案可能让人心情复杂。

      （注：《绝杀慕尼黑》根据体育史上著名的真实事件改编，讲述了1972年慕尼黑奥运会篮球决赛中，前苏联篮球队打败了保持了36年全胜纪录的美国队的传奇故事。在决赛结束前三秒钟，美国队以一分优势领先。美国队已经开始提前庆祝比赛的胜利了，因为他们相信比赛结果已成定局。然而，一位来自苏联的不知名篮球教练，率领着艰难、困苦、贫穷中的苏联国家队，比赛结果发生逆转，整个篮球历史也发生了改变。）

中国观众口味窄？俄罗斯电影为何没人看？

      在内地影市，观众欣赏进口片的口味还是相对较窄的，基本上只有美国（包括少量其他国家的英语电影）、印度、日本电影能够大卖。其他语言的进口片能实现内地票房破亿的，至今只有4部：《天才枪手》（泰国）、《看不见的客人》（西班牙）、《海市蜃楼》（西班牙，与《看不见的客人》出自同一位导演之手）、《何以为家》（黎巴嫩）。

      俄罗斯、法国、德国、韩国（引进数量较少）等许多国家的进口片在内地的生存状况堪忧，这些国家并不是没有好的电影作品，但由于内地观众接触较少，至今未能形成较大规模的观众群。

      简单点说，谈论俄罗斯电影，很多中国观众可能说不出任何一位俄罗斯明星、俄罗斯导演，任何一部近年上映的俄罗斯电影，这种面目模糊对市场是致命的。



      观众的口味可以培养，内地观众对印度电影的喜爱也是通过阿米尔·汗的《三傻大闹宝莱坞》、《我的个神啊》、《摔跤吧！爸爸》等作品逐渐培养起来的。

      前提是，这些国家的进口片需要在内地影市打造出鲜明的形象定位。

      作为市场的领头羊，华语片凭借本土文化优势，在纯喜剧和爱情片方面处于统治地位；以好莱坞为主的英语片在视效大片方面难觅对手。其他国家的进口片想夹缝求生，就必须填补市场空白。

      印度进口片擅长探讨社会话题，日本进口片主打二次元，都算找到了自己的位置。其他国家的进口片大多没有形成自己的类型定位，偶然冒尖一下也只是单打独斗。



      近年引进国内的俄罗斯电影并不算少，随便列举一下就有《冰雪女王3》、《斯大林格勒》、《他是龙》、《最萌警探》、《最后一球》、《花滑女王》、《莫斯科陷落》、《守护者：世纪纪元》、《这里的黎明静悄悄》（2015版）等。这里面有动画片、战争片、爱情片、喜剧片、体育片、科幻片……类型非常多样，但至今没有一部能成为俄罗斯进口片的代表作。票房最高的《冰雪女王3》票房仅7420万，还有很多观众分不清它和《冰雪奇缘》。

体育类型片太弱势，乒乓球电影在中国都遇冷

      在商业类型片领域，体育类型与喜剧、动作、爱情、科幻等类型相比，天然处于弱势地位。这种情况全世界皆然。在篮球运动最发达的美国，最卖座的篮球题材电影《宇宙大灌篮》（迈克尔·乔丹主演）本土票房也只有9000万美元。

      只不过，这种体育类型的弱势在中国似乎更严重些。



      迈克尔·B·乔丹（《黑豹》主演）、史泰龙主演的拳击题材电影《奎迪2》北美卖了1.16亿美元，内地票房只有1700万。“锤哥”主演，时光网评分8.3分的赛车题材电影《极速风流》内地票房只有2000万。塔伦·埃格顿、“狼叔”休·杰克曼主演的滑雪题材电影《飞鹰艾迪》内地票房只有670万。“国民老婆”新垣结衣主演的乒乓球（这可是中国的国球啊）题材电影《恋爱回旋》内地票房只有1850万……

      换一个角度来看的话，《绝杀慕尼黑》的成绩已经算不错了。都是篮球题材，1月11日上映的美国电影《德鲁大叔》票房960万，3月22日上映的西班牙电影《篮球冠军》票房只有64万。



      国产体育类型片的总体情况也是数量不多，票房一般。

      林超贤导演，彭于晏主演的《破风》、《激战》票房都是1亿出头的水平。周杰伦主演的《大灌篮》票房1.13亿。

      竞技体育产业在中国并不特别发达，现阶段把体育迷转化为观众还比较难。《摔跤吧！爸爸》、《飞驰人生》等作品票房的成功主要得益于类型嫁接的成功（再加上主创的票房号召力），单纯的体育类型片，暂时还是很难卖。

市场竞争太激烈，没排片神仙也难翻身

      进入6月，内地影市竞争异常激烈。

      《绝杀慕尼黑》本周四首映，在它开画前，《X战警：黑凤凰》、《哥斯拉2》、《最好的我们》、《追龙2》等片上映不久。在本周五，包括《黑衣人：全球通缉》在内的10部新片首映。档期如此密集，排片必然被分流，想脱颖而出并不容易。



      《绝杀慕尼黑》首映日全国排片占比5.4%，次日全国排片占比3.7%……好在随着上映时间变长，《绝杀慕尼黑》的上座率正在逐渐上升。如果高上座率能倒逼影院增加排片，《绝杀慕尼黑》在市场上还有一搏的机会。

市场有自己的性格，“爆款”有时也得靠运气

      除了有迹可循的规律，偶然性也是风云变幻的电影市场中不可忽略的因素。没有百分百会大卖的电影，有时观众自己都不知道自己想看什么。

      几年前就在国内网络上获得超高评价的德国/瑞士电影《海蒂和爷爷》引进后票房只有2000万。



      同样是孩子视角，讲述阿富汗小女孩养家故事的《养家之人》票房630万，大约只有《何以为家》成绩的1/60。

      印度电影《调音师》票房3.24亿，同样是以盲人（《调音师》主角是假盲人）为主角的印度电影，《无所不能》票房就只有3100万。

      同样是摔跤题材，阿米尔汗主演的《摔跤吧！爸爸》票房13亿，萨尔曼·汗主演的《苏丹》票房3600万。

      同一个故事，意大利电影《完美陌生人》票房5350万，中国翻拍版《来电狂想》口碑大幅下降，票房6.4亿。

      同样是拿大奖的文艺片，《小偷家族》票房9665万，《罗马》票房495万。

      类似的案例太多太多，我们可以“事后诸葛亮”地分析出很多原因，但永远不可能说出所有的原因。

      市场有自己的性格，“爆款”有时也得靠运气。

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关键词： 绝杀慕尼黑 产业 票房 进口片 俄罗斯
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