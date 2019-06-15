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这部动漫神作，成就富坚义博

《幽游白书》连载25周年 回顾灵界大冒险

2019-06-15 10:26:14 来源：Mtime时光网

正是在《幽游白书》和《龙珠》的带动下，《少年Jump》的杂志销量达到了历史巅峰的653万册。

　　时光网特稿 提到日本少年漫画的黄金时代，有几部作品必然无法回避，《龙珠》《灌篮高手》《圣斗士星矢》，接下来就得是《幽游白书》了吧。

　　相比《海贼王》《火影忍者》《我的英雄学院》这些当红的少年漫画，《幽游白书》们的侧封上已经积累了不少尘埃。但是再次翻开它们，除了黑白的线条和奇幻的故事外，记忆也会被拉回到十几年前。

《幽游白书》漫画

　　在那个娱乐并不像如今这么方便享受的年代，一卷漫画带给人的快乐并不比如今的手机来得少，这些作品给了少年除了生活和学业之外，另一个可以投身的幻想中的世界。

　　那年的富坚义博还不是“老贼”，《幽游白书》与同时代的其他经典作品，共同开辟了少年漫画历史上最繁荣的一个时代。1994年，从《幽游白书》的完结开始，也几乎也宣告了一个时代的终结。

　　25年后再看《幽游白书》，幽助、藏马、飞影、桑原……那些少年的故事依然精彩。

富坚义博：改行画漫画因为一次犯怂

　　相比鸟山明改行画漫画很快就出人头地，富坚义博的漫画之路要稍显坎坷。

　　富坚义博60年代出生在日本山形县新庄市，这里是日本北部的赏樱胜地，同时也以温泉而著称。少年时代的富坚义博受到父亲的影响，对美术表现出了浓厚兴趣，小学时代就在参加各种各样的美术比赛，但他并没有立志长大后要成为伟大的漫画家，而是十分务实的想成为一名老师（zei）。

　　怀揣着这种理想，富坚义博进入了老家的山形大学教育专业，虽然手中的画笔也没有停止，但当时的现实是，做一个美术老师教书育人，比做漫画家要稳定的多。直到有一次在实习讲课时，富坚义博登上讲台，面对台下几十个学生的眼神齐刷刷的盯着自己，他内心只有一个想法：怂。大脑一片空白的富坚义博完全忘记了要给学生传授的知识。

　　这次失败的讲课经历，让富坚义博认真的思考了下自己接下来的人生。如果当老师不行，不如画画漫画？当机立断，富坚义博将自己不成熟的漫画寄给了集英社旗下的青年漫画杂志《YOUNG JUMP》，然而投稿杳无音信。没辙，富坚义博又把漫画寄给了《少年JUMP》，没曾想拿到了月度“Hop ☆ Step 赏”，得到了当时的评选人，《猫眼三姐妹》《城市猎人》作者北条司的赏识。

富坚义博和《全职猎人》

　　获得肯定后，已经大四的富坚义博鼓起勇气，踏上了开往东京的夜行列车，开始“东京漂”的生活。

　　万事开头难，在首个正式连载开启前，富坚义博只租得起一个大概四叠半榻榻米大的房间，在积蓄快花光的时候，才终于得到机会开始连载自己的作品。

　　但他很快就意识到，比起没钱，工作更加困难。房间的隔音很不好，周围的住户也是鱼龙混杂，他白天工作有邻居找上门，指责他干扰上晚班的人白天休息，晚上工作则又被其他作息正常的住户投诉，就在这样艰苦的环境下，富坚义博开始了自己的漫画家之路。

　　1987年，富坚义博开始了自己的连载，棒球题材漫画《狂飙！快速直球》，还拿到了象征着新人最高奖项的“手冢赏”，从此开始在漫画界崭露头角。

痴迷游戏的“老贼”也以邋遢闻名：不是我针对谁，在座的各位，确实都是垃圾

　　80、90年代的少年漫画迎来史上最辉煌的时代，鸟山明的《龙珠》荡气回肠，原哲夫《北斗神拳》阳刚硬朗，车田正美《圣斗士星矢》有神话光环，井上雄彦《灌篮高手》青春热血，而真正让富坚义博脱颖而出的，正是集各家之长的《幽游白书》

作者：日灼   编辑：日灼

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 幽游白书 富坚义博 全职猎人 漫画 二次元

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幽游白书

幽游白书 (1992)

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富坚义博

富坚义博

Yoshihiro Togashi

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