正是在《幽游白书》和《龙珠》的带动下，《少年Jump》的杂志销量达到了历史巅峰的653万册。













《幽游白书》漫画 在那个娱乐并不像如今这么方便享受的年代，一卷漫画带给人的快乐并不比如今的手机来得少，这些作品给了少年除了生活和学业之外，另一个可以投身的幻想中的世界。













富坚义博：改行画漫画因为一次犯怂









富坚义博60年代出生在日本山形县新庄市，这里是日本北部的赏樱胜地，同时也以温泉而著称。少年时代的富坚义博受到父亲的影响，对美术表现出了浓厚兴趣，小学时代就在参加各种各样的美术比赛，但他并没有立志长大后要成为伟大的漫画家，而是十分务实的想成为一名老师（zei）。





怀揣着这种理想，富坚义博进入了老家的山形大学教育专业，虽然手中的画笔也没有停止，但当时的现实是，做一个美术老师教书育人，比做漫画家要稳定的多。直到有一次在实习讲课时，富坚义博登上讲台，面对台下几十个学生的眼神齐刷刷的盯着自己，他内心只有一个想法：怂。大脑一片空白的富坚义博完全忘记了要给学生传授的知识。









富坚义博和《全职猎人》





获得肯定后，已经大四的富坚义博鼓起勇气，踏上了开往东京的夜行列车，开始“东京漂”的生活。





万事开头难，在首个正式连载开启前，富坚义博只租得起一个大概四叠半榻榻米大的房间，在积蓄快花光的时候，才终于得到机会开始连载自己的作品。





但他很快就意识到，比起没钱，工作更加困难。房间的隔音很不好，周围的住户也是鱼龙混杂，他白天工作有邻居找上门，指责他干扰上晚班的人白天休息，晚上工作则又被其他作息正常的住户投诉，就在这样艰苦的环境下，富坚义博开始了自己的漫画家之路。





1987年，富坚义博开始了自己的连载，棒球题材漫画《狂飙！快速直球》，还拿到了象征着新人最高奖项的“手冢赏”，从此开始在漫画界崭露头角。





痴迷游戏的“老贼”也以邋遢闻名：不是我针对谁，在座的各位，确实都是垃圾







