影片由曹保平监制、甘剑宇执导，入围第二十二届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元。





《铤而走险》曝光海报命运轮盘 定档816刻画险境众生相









大鹏饰演刘小俊身涉险境

欧豪首度出演冷酷杀手





此次“犯罪题材领军人物”曹保平与新人导演甘剑宇的首次合作也十分引人期待。观众在《铤而走险》的电影中，既能捕捉到深受影迷喜爱的曹保平经典犯罪风格的延续，同时，亦有新人导演甘剑宇透过现实主义灌注于其中的情感巧思。两者共同创造出电影《铤而走险》中国式黑色故事的语境，在又硬又黑的犯罪外壳下，包裹着一出小人物的生态——围绕犯罪的核心，展现多方势力在对弈和激烈对抗中，命运难以被左右的焦灼和绝望；以及在险境中，不得不做出选择的小人物众生之相，引爆影迷的期待，纷纷表示：“透过眼神都能感觉到诠释角色的用心，我已经等不及看电影了。”





《铤而走险》入围金爵引爆期待 “保剑”组合探索商业与艺术平衡





《铤而走险》先导预告片 电影《铤而走险》于6月3日宣布入围第二十二届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元，在电影节期间的两场放映，开票后也被抢购一空。其中，最为大家津津乐道是，几乎电影里的所有主演，不论外貌还是角色特质，均颠覆以往的形象，给人以惊喜。比如主演大鹏勇于尝试非喜剧角色，揣摩小人物多层次的表达；欧豪首度饰演反派冷面杀手，危险飙车戏亲身上阵等。演员们为角色极致付出，契合了电影名“铤而走险”的深刻内涵， 正如大鹏所说：“电影从拍摄之初，是否会被人喜欢就是一种铤而走险，但对于这部电影来说，大家的全心付出，就像拧成的一股劲向前走，其实是创造了一种可能。”





电影《铤而走险》的监制曹保平曾被媒体称为“站在中间地带”——在电影的商业属性和艺术表达之间，寻找一个平衡点。而导演甘剑宇也因坚持希望做出有表达的商业电影，理念与监制曹保平不谋而合。不管是实打实的“近身肉搏戏”，还是深度剖解现实主义人物特点，都透露出电影《铤而走险》对于更优质电影的不倦追求。









曹炳琨饰黑心商人老万





夏恩、张宁江饰演警方正义势力





小女孩奇奇面容惊慌 小女孩奇奇面容惊慌

编辑：边界