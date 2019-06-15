网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

大鹏欧豪《铤而走险》定档8月16日

曹保平监制黑色犯罪片 入围上海电影节金爵奖

2019-06-15 09:25:48 来源：Mtime时光网

影片由曹保平监制、甘剑宇执导，入围第二十二届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元。

《铤而走险》“命运轮盘”版海报

　　6月15日，由曹保平监制、甘剑宇执导，大鹏欧豪李梦领衔主演，曹炳琨曹卫宇沙宝亮乌兰托雅·朵夏恩张宁江李晟烨主演的电影《铤而走险》宣布定档8月16日上映。在定档之际，电影曝光了“命运轮盘”版海报。海报中，小女孩孤单立于代表欲望的命运轮盘之上，不同势力从多方突进，她成为了争夺的焦点，似暗示了故事的走向。此前，电影《铤而走险》凭借其独特的黑色犯罪气质，塑造了绝境之中小人物的众生相，并成功入围第二十二届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元，在电影节期间的两场放映，开票后也被抢购一空。

　　《铤而走险》曝光海报命运轮盘 定档816刻画险境众生相

　　6月15日，由曹保平监制、甘剑宇执导，大鹏、欧豪、李梦领衔主演的电影《铤而走险》曝光了“命运轮盘”版海报。同时，电影宣布定档8月16日，将于盛夏与期待它的观众们见面。在此次电影《铤而走险》曝光的“命运轮盘”版海报中，轮盘上的刻度标注了19、8、16三个数字，标示着电影定档8月16日上映。在画面的阴沉基调之上，小女孩形单影只孤独地站立在代表欲望的命运轮盘上，渺小而无助。不同势力位于轮盘的不同方位，明暗力量多方盘踞，小女孩成为了争夺的焦点，也暗示所有惊险的故事都将围绕她缓缓展开。故事走向成迷，令人遐想无限。

大鹏饰演刘小俊身涉险境

欧豪首度出演冷酷杀手

　　此次“犯罪题材领军人物”曹保平与新人导演甘剑宇的首次合作也十分引人期待。观众在《铤而走险》的电影中，既能捕捉到深受影迷喜爱的曹保平经典犯罪风格的延续，同时，亦有新人导演甘剑宇透过现实主义灌注于其中的情感巧思。两者共同创造出电影《铤而走险》中国式黑色故事的语境，在又硬又黑的犯罪外壳下，包裹着一出小人物的生态——围绕犯罪的核心，展现多方势力在对弈和激烈对抗中，命运难以被左右的焦灼和绝望；以及在险境中，不得不做出选择的小人物众生之相，引爆影迷的期待，纷纷表示：“透过眼神都能感觉到诠释角色的用心，我已经等不及看电影了。”

　　《铤而走险》入围金爵引爆期待 “保剑”组合探索商业与艺术平衡

《铤而走险》先导预告片

　　电影《铤而走险》于6月3日宣布入围第二十二届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元，在电影节期间的两场放映，开票后也被抢购一空。其中，最为大家津津乐道是，几乎电影里的所有主演，不论外貌还是角色特质，均颠覆以往的形象，给人以惊喜。比如主演大鹏勇于尝试非喜剧角色，揣摩小人物多层次的表达；欧豪首度饰演反派冷面杀手，危险飙车戏亲身上阵等。演员们为角色极致付出，契合了电影名“铤而走险”的深刻内涵， 正如大鹏所说：“电影从拍摄之初，是否会被人喜欢就是一种铤而走险，但对于这部电影来说，大家的全心付出，就像拧成的一股劲向前走，其实是创造了一种可能。”

　　电影《铤而走险》的监制曹保平曾被媒体称为“站在中间地带”——在电影的商业属性和艺术表达之间，寻找一个平衡点。而导演甘剑宇也因坚持希望做出有表达的商业电影，理念与监制曹保平不谋而合。不管是实打实的“近身肉搏戏”，还是深度剖解现实主义人物特点，都透露出电影《铤而走险》对于更优质电影的不倦追求。


曹炳琨饰黑心商人老万

夏恩、张宁江饰演警方正义势力


小女孩奇奇面容惊慌

   编辑：边界

关键词： 铤而走险
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

铤而走险

铤而走险 (2019)

0.0

导演：甘剑宇

主演：大鹏 欧豪

在线播放

大鹏

大鹏

Peng Da

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人

查看影人作品  >

欧豪

欧豪

Oho Ou

职业：演员

查看影人作品  >

李梦

李梦

Meng Li

职业：演员

查看影人作品  >

甘剑宇

甘剑宇

职业：

查看影人作品  >

曹保平

曹保平

Baoping Cao

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 剪辑

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

她们是香港古装片最美的女人

从林青霞到张柏芝 30年来美丽的变化

58
从林青霞到张柏芝、舒淇，30年来的香港电影中的古典美女..
2

中国科幻片《上海堡垒》新预告外星母舰入侵

鹿晗舒淇与捕食者开战 这里是人类最后的希望

短短一分多钟，预告中的战争景象不断给人带来视觉冲击。
3

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
4

“星爵”与施瓦辛格爱女凯瑟琳完婚

州长滚导等亲朋好友共同见证一对新人

11
“星爵”克里斯·帕拉特和凯瑟琳·施瓦辛格走进婚姻殿堂..
5

日本"魔鬼身材"女星池田依来沙写真大赏

日本和西班牙混血 傲人上围吸引眼球

34
日本模特、演员池田依来沙推出最新写真集《pinturita》..

查看更多