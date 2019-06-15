最初的“内衣宝宝”，到如今拥有多高套科技超高的酷炫战服，蜘蛛侠将以更强的姿态征战欧洲迎战群敌，再次拯救世界于水火之中。





影片将紧密承接“复联4”故事线，强势复活的蜘蛛侠，接受了神盾局局长委派的新任务，与新角色“神秘客”携手抗敌，霸气出征。电影将于6月28日提前北美率先登陆中国，领跑2019暑期档。

在最新的三张“超强蜘蛛战服”海报中，钢铁蜘蛛战服、暗影潜行战服与红黑迅雷蜘蛛战服震撼亮相。钢铁侠特意为小蜘蛛打造，在“复联3”和“复联4”中出现的钢铁蜘蛛战服，采用纳米技术，让小蜘蛛拥有了可以伸缩自如的“蜘蛛钢爪”，以迅雷不及掩耳之势秒克强敌。在此前发布的预告中，身着钢铁蜘蛛战服的小蜘蛛将一群强盗迅速制服，连警察也变身迷弟，看得目瞪口呆。神秘的暗影潜行战服，专为夜间作战而设计，也是出现在《蜘蛛侠：英雄远征》中的全新战服之一。这款战服的眼部是一副多功能夜视镜，让蜘蛛侠在深夜也可以来去无踪飞天遁地。

红黑迅雷蜘蛛战服自曝光以来就一直备受关注，之前发布的预告中透露，它被创造于钢铁侠留下的斯塔克工业移动实验室，纳米科技研发，即刻3D打印制作。红黑配色贴身设计，精细的线条质感，胸前配有金属蜘蛛标识，科技感十足。同时，战服功能也有极大增强。小蜘蛛从飞机舱外一跃而下，跳入巨型风暴，肩膀与手臂之间展开一张细密的“蛛丝网”，便可以自由疾速滑翔。从最初的“内衣宝宝”，到如今拥有多高套科技超高的酷炫战服，蜘蛛侠将以更强的姿态征战欧洲迎战群敌，再次拯救世界于水火之中。









编辑：汀