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《蜘蛛侠：英雄远征》战服海报发布

钢铁战服、潜行战服、迅雷战服亮相

2019-06-15 10:06:57 来源：Mtime时光网

最初的“内衣宝宝”，到如今拥有多高套科技超高的酷炫战服，蜘蛛侠将以更强的姿态征战欧洲迎战群敌，再次拯救世界于水火之中。
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的漫威宇宙超级英雄巨制《蜘蛛侠：英雄远征》发布了三张“超级蜘蛛战服”海报，蜘蛛侠三套战服霸气亮相，酷燃造型征战欧洲，严阵以待迎战强敌。

　　影片将紧密承接“复联4”故事线，强势复活的蜘蛛侠，接受了神盾局局长委派的新任务，与新角色“神秘客”携手抗敌，霸气出征。电影将于6月28日提前北美率先登陆中国，领跑2019暑期档。
 
　　在最新的三张“超强蜘蛛战服”海报中，钢铁蜘蛛战服、暗影潜行战服与红黑迅雷蜘蛛战服震撼亮相。钢铁侠特意为小蜘蛛打造，在“复联3”和“复联4”中出现的钢铁蜘蛛战服，采用纳米技术，让小蜘蛛拥有了可以伸缩自如的“蜘蛛钢爪”，以迅雷不及掩耳之势秒克强敌。在此前发布的预告中，身着钢铁蜘蛛战服的小蜘蛛将一群强盗迅速制服，连警察也变身迷弟，看得目瞪口呆。神秘的暗影潜行战服，专为夜间作战而设计，也是出现在《蜘蛛侠：英雄远征》中的全新战服之一。这款战服的眼部是一副多功能夜视镜，让蜘蛛侠在深夜也可以来去无踪飞天遁地。
  
　　红黑迅雷蜘蛛战服自曝光以来就一直备受关注，之前发布的预告中透露，它被创造于钢铁侠留下的斯塔克工业移动实验室，纳米科技研发，即刻3D打印制作。红黑配色贴身设计，精细的线条质感，胸前配有金属蜘蛛标识，科技感十足。同时，战服功能也有极大增强。小蜘蛛从飞机舱外一跃而下，跳入巨型风暴，肩膀与手臂之间展开一张细密的“蛛丝网”，便可以自由疾速滑翔。从最初的“内衣宝宝”，到如今拥有多高套科技超高的酷炫战服，蜘蛛侠将以更强的姿态征战欧洲迎战群敌，再次拯救世界于水火之中。
  



   编辑：汀

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关键词： 蜘蛛侠：英雄远征
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