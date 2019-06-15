2019年的全新《狮子王》将再次回到非洲大草原，见证一个未来的万兽之王的诞生。辛巴崇拜自己的父亲狮王木法沙，也深知自己肩负着的王室命运。











而这个经典故事的魅力在过去的25年中，更是走出大银幕，通过各种不同的呈现，越发深入人心——《狮子王》电影原声专辑荣获两项格莱美大奖，在全球销量逾千万，达到钻石级；跨界开发的同名音乐剧更是以超过81亿美元的票房，保持全球最卖座音乐剧纪录……如此种种，证明《狮子王》的影响力早已超越电影，成为全球流行文化的重要符号。

2019年的全新《狮子王》将再次回到非洲大草原，见证一个未来的万兽之王的诞生。辛巴崇拜自己的父亲狮王木法沙，也深知自己肩负着的王室命运。但并非王国里的每位成员都在庆祝小王子的降临——作为前王位继承者，狮王木法沙的弟弟刀疤有着自己的盘算。这场对王位的争夺蹂躏着荣耀大地，伴随着背叛、悲剧和冲突，最终导致辛巴的流放。接着辛巴结识了一对古怪的新朋友，在他们的帮助下，他将学会成长并夺回本该属于自己的一切。

此次不仅乔恩·费儒领衔《奇幻森林》的奥斯卡金奖团队全力出击，影片更力邀曾凭借动画版斩获奥斯卡的配乐大师汉斯·季默(Hans Zimmer)和音乐巨星埃尔顿·约翰(Elton John)再度回归，致敬片中众多经典的音乐瞬间。

影片配音阵容同样梦幻奢华——联手演绎辛巴和娜娜的影视歌三栖新星唐纳德·格洛沃(Donald Glover)和乐坛天后碧昂丝合计共获得28座格莱美；曾凭借《为奴十二年》(12 Years a Slave)提名奥斯卡最佳男主角的契威特尔·艾吉弗(Chiwetel Ejiofor)则为反派刀疤配音。而一众配角的阵容也堪称群星云集，不仅著名喜剧明星塞斯·罗根(Seth Rogen)和比利·艾希纳(Billy Eichner)为最佳拍档彭彭和丁满配音，更是力邀原版动画中为木法沙配音的詹姆斯·厄尔·琼斯(James Earl Jones)再次出山，演绎这位威严睿智的狮王。

迪士尼全新《狮子王》即将于7月12日王者归来，以3D/IMAX 3D/杜比影院/中国巨幕等格式全国公映。全球史诗经典巨制，重回荣耀大地的王者之路，将于今夏磅礴降临大银幕！