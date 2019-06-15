由美国哥伦比亚影片公司和腾讯影业联合出品的好莱坞科幻动作巨制《黑衣人：全球追缉》
今日发布中国独家片段。中国知名影星黄渤
惊喜入镜，被黑衣人组织列为“重点监视的外星人”，更被泰莎·汤普森
饰演的探员M说“绝对有可能”。这个片段在网络中被许多观众评为意外之喜。
黄渤意外出镜全场兴奋 《黑衣人》城会玩群星助阵
在6月14日上映的《黑衣人：全球追缉》中知名影星黄渤的意外出镜让观众瞬间兴奋，他被黑衣人组织列为“重点监视对象”，在伦敦分部大屏中抢镜亮相。许多看完电影的影迷都表示“黄渤出现时全场惊呼！”更有观众提到黄渤老师“本色出演，真·外星人”，就连探员M都点赞认可“他确实很像”，官方盖章的剧情设计为观众再添笑料。
明星客串外星人一直是《黑衣人》
系列的经典设计之一，此前就有Lady Gaga、姚明、贝克汉姆、迈克尔·杰克逊等明星出现被观众津津乐道，而本次影片选择在国内人气颇高的实力演员黄渤为观众再添惊喜。此前黄渤老师便在网上向观众极力推荐这部超嗨科幻动作大片，大赞电影“非常酷！非常燃！”并且还在视频拍摄过程中大玩“记忆消除梗”，将黑衣人元素以搞怪的方式融合进来，让粉丝看完后都能会心一笑。
剧情紧凑遍地是梗 全程惊喜嗨翻影厅
在昨日电影上映后，影片也得到了极高的评价，有观众夸赞电影“遍地是梗”。影片将科幻、动作、喜剧三种元素融为一体，不仅设计了多场精彩绝伦的空中飞车、城市枪战等动作大戏，也将系列设定中的科幻元素进行全新升级，一些熟悉角色的回归更是让粉丝开心不已。同时影片贯穿始终的“红色按钮”、“记忆消除棒”等致敬梗也让该系列的粉丝大赞“用心”！
而最大的惊喜来源于“雷神”“女武神”的再次携手，两位好莱坞高人气演员。在电影中CP感十足，互相嫌弃的日常频出惊喜。“锤哥扔小锤”和“锤哥被外星人睡”的设计让观众拍手叫好，“女武神”的实力吐槽也让电影笑料不断。再加上天降萌星人兵兵经常做出让人哭笑不得的意外举动，让影片萌度升级，全程惊喜。
酷炫霸气外星人
外星人夜总会老板