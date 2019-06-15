中国知名影星黄渤惊喜入镜，被黑衣人组织列为“重点监视的外星人”，更被泰莎·汤普森饰演的探员M说“绝对有可能”。





黄渤意外出镜全场兴奋 《黑衣人》城会玩群星助阵





在6月14日上映的《黑衣人：全球追缉》中知名影星黄渤的意外出镜让观众瞬间兴奋，他被黑衣人组织列为“重点监视对象”，在伦敦分部大屏中抢镜亮相。许多看完电影的影迷都表示“黄渤出现时全场惊呼！”更有观众提到黄渤老师“本色出演，真·外星人”，就连探员M都点赞认可“他确实很像”，官方盖章的剧情设计为观众再添笑料。





黄渤被重点监视









剧情紧凑遍地是梗 全程惊喜嗨翻影厅





在昨日电影上映后，影片也得到了极高的评价，有观众夸赞电影“遍地是梗”。影片将科幻、动作、喜剧三种元素融为一体，不仅设计了多场精彩绝伦的空中飞车、城市枪战等动作大戏，也将系列设定中的科幻元素进行全新升级，一些熟悉角色的回归更是让粉丝开心不已。同时影片贯穿始终的“红色按钮”、“记忆消除棒”等致敬梗也让该系列的粉丝大赞“用心”！





而最大的惊喜来源于“雷神”“女武神”的再次携手，两位好莱坞高人气演员。在电影中CP感十足，互相嫌弃的日常频出惊喜。“锤哥扔小锤”和“锤哥被外星人睡”的设计让观众拍手叫好，“女武神”的实力吐槽也让电影笑料不断。再加上天降萌星人兵兵经常做出让人哭笑不得的意外举动，让影片萌度升级，全程惊喜。





酷炫霸气外星人