在很大程度上，《宠物坟场》是一次人们对自身死亡的恐惧、不愿意接受死亡等等问题的情绪化探索





























《宠物坟场》中字预告片 诞生于1983年的小说《宠物坟场》在许多粉丝心中占据着特殊地位。这是一部令人不安的超自然恐怖作品，讲述了一个家庭因为一起悲剧而分崩离析，并且随之遭受到悲伤、内疚和绝望的侵袭。这部作品的恐怖，源自于对当地传说的充分研究，和想象中的超自然现象，以及两者的巧妙结合。但从主题性的重点来看，它本质上讲书了在面对心痛和痛苦时理性与感性的取舍。正因为这些内在涵义，这本书在过去的几十年里一直没有过时，反而得到更多读者的追捧。





1989年，好莱坞将这部小说搬上了大银幕，而新版本的《宠物坟场》同样取材自金的小说，在保证故事主线和原版角色的同时，调整了其中一些故事细节，以及引人注目的事件。









影片围绕着为了寻求慢生活以及回归家庭的急诊室医生Louis Creed（杰森·克拉克饰演）和妻子Rachel（艾米·塞梅兹饰演）从波士顿搬到了缅因州的乡下。他们家中的猫被一辆卡车撞死后，邻居Jud Crandall（约翰·利特高饰演）帮助Louis一起将尸体埋到了森林深处。Jud间接地暗示，这个古老的墓地其实可以让死去的动物复活，而这种说法也随后被一系列意外所证实……





第二天早晨，猫回到Creed的房间，最开始女儿Ellie非常高兴，但是事情很快就变得复杂了起来，这只猫已经不是原来的那只猫了——它变得更加暴躁、富有侵略性。当Creed遭遇到另一重人生悲剧，Louis心中的理性天平收到了考验。他下定决心，弥补他破碎的家庭，却让每个人都被卷入到一场黑暗的悲剧中。





观众对《宠物坟场》的喜爱，可能会直接影响他们对大银幕恐怖片以及其书本原作之间的比较，而许多斯蒂芬·金的硬核粉丝，已经开始讨论杰夫·勒布这版剧本对原著的改动了。这个版本删减了小说中许多铺垫情节，也改变了Creed一家遭遇的悲剧的受害者，以及第二和第三幕中的一些重要细节。









那些不那么看重原著的粉丝，不会因为这些改变而烦恼，甚至他们可能并不会发现那么多的改动，毕竟电影在基调上，还是保持了原著中令人感到不想的可怕。同时，粉丝还能从影片第三幕中，找到与《凶兆》等电影的相似之处。





凯文·库尔施和丹尼斯·维德迈尔是第一次为好莱坞制片厂拍摄电影，他们曾在2014年拍摄出原创奇幻恐怖片《闪亮的眼睛》，在这部新作里，再次呈现出分为上的紧张与不安感。他们与剪辑师Sarah Broshar再度合作，交叉剪辑出了Rachel现代生活以及黑暗的过往，通过平行对比营造出一种焦虑感，她与丈夫在第一幕的对话，也让这个角色耳目一新。









影片整体上避免渲染血浆，但是为了惊吓到共同观看的观众，影片会设计一些简单的jump-scare情节，单这些镜头都无可非议。不过，库尔施和维德迈尔想要长时间掌控观众的情绪时，也出现了几次失误。





《宠物坟场》中演员的表演也帮助影片的完整呈现。克拉克的表演非常棒——他饰演的Louis Creed从一个对来世持怀疑态度的人，变成一个丧失理性，试图控制生死的狂暴之人——实现了角色维度的转变，令人印象深刻。





人类是唯一一个对自己的死亡有更深刻理解的物种——而这种事实，却在现实生活中，刺激且导致人们做出各种糟糕的行为和决定。





在很大程度上，《宠物坟场》是一次人们对自身死亡的恐惧、不愿意接受死亡等等问题的情绪化探索——不管是对我们自己本身，还是对我们所爱的人，我们都会有相似的想法。Creed一家的悲惨命运成为一个令人毛骨悚然的警示故事，而电影要比原著更加黑暗。