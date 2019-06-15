章家瑞执导的爱情片《穿越时空的呼唤》将作为开幕片，为本届上影节拉开帷幕。





另外，影片也已经入围本届电影节的“传媒关注”单元，与其他11部入围电影共同竞逐单元大奖。作为由国内百家电视、报纸、杂志、网站、自媒体、新媒体、院线、电商、电影界行业协会等媒体共同参与评选的权威单元，“传媒关注”单元的入围影片有着极高的含金量。









爱情与悬疑相结合 最新角色海报曝光









影片讲述90后海归艾米（姚笛饰）出生在单亲家庭，她从已故母亲的日记中发现了亲生父亲的线索。她决定沿长江去寻找父亲的下落，而之前因误会她自杀而突然出现的流浪歌手涛（宋宁峰饰）告诉她，他可以为她引路。





长江沿途艾米通过不断地调查，逐渐找到了父亲失踪的真相，揭开三十多年前航道学院四个男女大学生一段不为人知的情感秘密。与此同时，艾米也发现涛背后隐藏的不寻常身份......











在最新发布的角色海报中，姚笛和宋宁峰二人饰演的现代角色造型曝光。姚笛长发散乱、扣着帽子、神情忧郁，似乎在为面前的层层谜团感到迷茫，又似乎是遇见真相后的恍然若失。宋宁峰在一张海报中若有所思，另一张海报中垂眼拨弦弹吉他，全身散发着文艺青年的儒雅气质。





值得一提的是，该片延续了章家瑞导演一贯的文人气质和东方韵味，同时又融合了类型片的拍摄手法，采用套层解构，悬念层层推进，真相步步展开，是章家瑞导演的一次创新与探索。





长江风情醉人心脾 精心打磨诚意之作





除了未解的悬念和动人的爱情，影片还准确再现了上世纪80年代江汉地区的社会风情和青年生活，也展现了30多年以来长江流域翻天覆地的变化，可谓一封写给写给长江、写给三峡的情书。





时光荏苒，世事变迁，唯有江边的红叶一年一年如期而至，灿烂依旧。在三峡红叶的见证下，几位主人公的悲欢离合牵动人心。“红叶”也成为影片不可忽视的重要元素。









另外，章家瑞在影片准备期间，前前后后共采访了100多名航道员：“我觉得不管在哪个行业，人性都是共通的。航道员在三峡工作，由于工作特殊，他们也有特殊的情感表达方式，有的人就靠船上的信号灯来表达爱情，这种特殊的方式真的令人感动。”















编辑：飒飒