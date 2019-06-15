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章家瑞《穿越时空的呼唤》开幕上影节

爱情与悬疑相结合 三峡红叶见证爱情传奇

2019-06-15 16:41:02 来源：Mtime时光网

章家瑞执导的爱情片《穿越时空的呼唤》将作为开幕片，为本届上影节拉开帷幕。
　　时光网讯 第22届上海国际电影节于6月15日晚开幕，著名导演章家瑞执导的爱情片《穿越时空的呼唤》作为开幕片，为这场年度电影盛事拉开帷幕。出品人陈敦亮，导演章家瑞，制片人李香墨，主演姚笛宋宁峰亮相开幕红毯，影片在金爵盛典之后，在上海大剧院进行世界首映。

　　另外，影片也已经入围本届电影节的“传媒关注”单元，与其他11部入围电影共同竞逐单元大奖。作为由国内百家电视、报纸、杂志、网站、自媒体、新媒体、院线、电商、电影界行业协会等媒体共同参与评选的权威单元，“传媒关注”单元的入围影片有着极高的含金量。


爱情与悬疑相结合 最新角色海报曝光

　　《穿越时空的呼唤》由曾执导《红河》《芳香之旅》《婼玛的十七岁》等作的著名导演章家瑞操刀，姚笛（《裸婚时代》）、宋宁峰（《相爱相亲》）领衔主演，夏梓桐彭梓洋、陶然等主演，《粉红女郎》中“男人婆”张延特别出演。

　　影片讲述90后海归艾米（姚笛饰）出生在单亲家庭，她从已故母亲的日记中发现了亲生父亲的线索。她决定沿长江去寻找父亲的下落，而之前因误会她自杀而突然出现的流浪歌手涛（宋宁峰饰）告诉她，他可以为她引路。

　　长江沿途艾米通过不断地调查，逐渐找到了父亲失踪的真相，揭开三十多年前航道学院四个男女大学生一段不为人知的情感秘密。与此同时，艾米也发现涛背后隐藏的不寻常身份......



　　在最新发布的角色海报中，姚笛和宋宁峰二人饰演的现代角色造型曝光。姚笛长发散乱、扣着帽子、神情忧郁，似乎在为面前的层层谜团感到迷茫，又似乎是遇见真相后的恍然若失。宋宁峰在一张海报中若有所思，另一张海报中垂眼拨弦弹吉他，全身散发着文艺青年的儒雅气质。

　　值得一提的是，该片延续了章家瑞导演一贯的文人气质和东方韵味，同时又融合了类型片的拍摄手法，采用套层解构，悬念层层推进，真相步步展开，是章家瑞导演的一次创新与探索。

长江风情醉人心脾 精心打磨诚意之作

　　除了未解的悬念和动人的爱情，影片还准确再现了上世纪80年代江汉地区的社会风情和青年生活，也展现了30多年以来长江流域翻天覆地的变化，可谓一封写给写给长江、写给三峡的情书。

　　时光荏苒，世事变迁，唯有江边的红叶一年一年如期而至，灿烂依旧。在三峡红叶的见证下，几位主人公的悲欢离合牵动人心。“红叶”也成为影片不可忽视的重要元素。

　　《穿越时空的呼唤》是章家瑞导演沉寂近4年带来的首部作品，于2017年正式开始拍摄，前前后后一共花费了3年时间。影片开拍之前，他就带领所有主要演员去三峡、去航道上体验生活，一起围读剧本研究人物，“沉淀到当地去，拍出来的质感才更加真实、细腻、贴切”。

　　另外，章家瑞在影片准备期间，前前后后共采访了100多名航道员：“我觉得不管在哪个行业，人性都是共通的。航道员在三峡工作，由于工作特殊，他们也有特殊的情感表达方式，有的人就靠船上的信号灯来表达爱情，这种特殊的方式真的令人感动。”

　　《穿越时空的呼唤》有望在今年下半年与全国观众见面。



   编辑：飒飒

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关键词： 上影节 开幕片 章家瑞 姚笛
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